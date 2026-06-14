Asesinan a balazos a mujer de 25 años al interior de su domicilio en Pudahuel

Una mujer de 25 años fue asesinada a balazos al interior de su domicilio en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, después de un altercado con desconocidos en la vía pública. Su pareja resultó herida de gravedad.

El ataque ocurrió este sábado en la tarde y afectó a una vivienda ubicada en calle Designado, hasta donde llegaron desconocidos a bordo de un vehículo que dispararon hacia el interior, donde se encontraban las víctimas, y se dieron a la fuga.

La mujer murió en el mismo lugar, mientras que el hombre sufrió un impacto en una pierna de carácter grave, por lo que fue hospitalizado. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de a PDI.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Arturo Gómez informó que "dos personas fueron a comprar a dos cuadras de este sector, en donde tuvieron un problema con unos sujetos que se movilizaban en un automóvil".

Añadió que "al llegar al domicilio, este vehículo los siguió y efectuaron disparos hacia la casa, en donde resultó con un impacto balístico la mujer de 25 años".

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