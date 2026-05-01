Asesinan a balazos a hombre tras discusión en carrito de comida en Cerro Navia

Durante la noche de este jueves, la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana, fue escenario de un violento crimen. Un hombre de 33 años, que no contaba con antecedentes penales, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala. El fatal desenlace se originó mientras el afectado adquiría productos en un puesto de comida callejero, instante en el que se habría enfrascado en un altercado con quien terminaría siendo su homicida.

La información preliminar detalla que el incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Río Gallegos y Los Diaguitas. Hasta ese punto había llegado el hombre luego de salir de su vivienda para comprar en el mencionado carrito. En ese lugar protagonizó un intercambio de palabras con un individuo, quien se retiró para luego volver a bordo de una motocicleta, abrir fuego en su contra y escapar rápidamente del sitio.

Fueron los propios residentes del sector quienes auxiliaron al herido y lo llevaron de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes. Pese a los esfuerzos médicos, su deceso fue constatado en horas de la madrugada a raíz de la extrema gravedad de las heridas sufridas. A partir de ese momento, las diligencias para esclarecer el asesinato quedaron en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al referirse a la dinámica del ataque, el inspector Matías Caro, perteneciente a la BH Centro Norte, detalló los hechos de forma precisa: “la víctima se encontraba transitando por pasaje Río Gállego donde fue interceptada por el imputado, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, quienes mantiene una discusión verbal y posteriormente el imputado extrajo un arma de fuego en disparándole en varias ocasiones”.

Para dar con el paradero del responsable, los equipos especializados desplegaron diversas pericias en la escena del crimen. Entre las labores ejecutadas destaca el levantamiento de muestras hematológicas y evidencia balística. De manera paralela, los detectives procedieron a tomar declaraciones a testigos presenciales del ataque y efectuaron una exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad del área, todo con el objetivo central de individualizar al autor del homicidio.

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