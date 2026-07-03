Asesinan a balazos a ciudadano dominicano al interior de su casa en Independencia

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan un homicidio con arma de fuego cometido en las ultimas horas en la comuna de Independencia.

El crimen ocurrió alrededor en un inmueble de calle San Luis con Paseo Oriente, cuando la víctima se encontraba en su interior junto a su pareja y familiares.

De improviso llegaron cuatro sujetos en dos vehículos que ingresaron al domicilio y le dispararon al sujeto, quien falleció en el mismo lugar por tres impactos en el tórax.

La víctima es un ciudadano dominicano de unos 40 años, situación regular y sin antecedentes. En el ataque, una segunda persona resultó herida en una de sus piernas, por lo que trasladada al Hospital San José.

La fiscal ECOH Paola Salcedo informó que "lo que se sabe hasta el momento es que ingresan a lo menos cuatro sujetos al pasaje y le dan muerte. La víctima muere a propósito de impactos balísticos en su cuerpo".

También confirmó que "hay otra persona que resulta lesionada por un impacto balístico en una de sus piernas, actualmente hospitalizada".

Los investigadores manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas como motivo del crimen. Las indagatorias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA