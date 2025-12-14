Arturo Squella tras sólida victoria de Kast: "Sentimos esta tremenda responsabilidad que los chilenos nos han entregado"

Tras confirmarse el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró el respaldo ciudadano y subrayó la responsabilidad que, a su juicio, asume el sector de cara al próximo gobierno.

En declaraciones posteriores a la proclamación del resultado, Squella señaló que “estamos muy contentos, pero al mismo tiempo sentimos esta tremenda responsabilidad que los chilenos nos han entregado en esta magnitud. Nos hace tener muy a la vista cada uno de los compromisos y palabras que hemos tenido junto a los chilenos”.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, nos sentimos al mismo tiempo muy responsables de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las cuales está atravesando Chile”, añadió

“Esperamos poder contar con cada una de las personas que, en definitiva, trabajan por Chile, independiente de cuáles son los colores políticos, que ha sido la tónica que hemos visto durante estas últimas semanas y particularmente en esta segunda vuelta”, agregó.

También recalcó que “Chile hoy día se configura en razón de ese 60/40 que conocimos años atrás. Eso habla de un Chile que lo que quiere es que se solucionen los problemas, que se enfrente a la delincuencia como corresponde, que se erradique el narcotráfico y que se vuelvan a generar las condiciones para que el empleo no le falte a ninguna familia chilena”.

“La seguridad es prioridad para los chilenos. La magnitud que tenemos hoy día en materia de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, si es que no la paramos ahora, efectivamente no va a haber vuelta atrás”, advirtió.

Finalmente, Squella aseguró que el respaldo recibido trasciende a los militantes del Partido Republicano: “Ese punto de inflexión lo encendió una gran cantidad de chilenos que no necesariamente son republicanos, sino que se han sumado y han conectado con este llamado a un Gobierno de emergencia, que asumimos con mucha responsabilidad”.

