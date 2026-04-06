Arturo Farías fue designado como nuevo director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental

Luego de que el Presidente José Antonio Kast oficializara la designación del abogado Arturo Farías como el nuevo director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial, sostuvieron una reunión de trabajo con la nueva autoridad.

En el encuentro, la secretaria de Estado hizo hincapié en las directrices gubernamentales para la gestión que comienza, manifestando que “tenemos un mandato del Presidente de la República de responder en forma ágil, en todos los ministerios, porque siempre hay personas detrás y no podemos llegar tarde a ellas. En el caso del SEA, el mandato es llegar con respuestas técnicas, sensatas, fundamentadas y respaldadas en el marco regulatorio”.

Junto con lo anterior, la autoridad remarcó las metas prioritarias para la institución, señalando que “el nuevo director del SEA va a tener un desafío muy importante que es agilizar las respuestas del servicio, llegar con las resoluciones y con los pronunciamientos de forma oportuna”.

El nuevo titular del organismo posee un extenso recorrido institucional de ocho años en el SEA. Sus inicios en la entidad fueron como abogado de la dirección ejecutiva, para luego desempeñarse como jefe de la unidad jurídica en la Dirección Regional del SEA Metropolitano.

Fue justamente esta última repartición la que Farías ha encabezado desde julio de 2021 hasta la actualidad. En primera instancia, ejerció como director regional subrogante y, posteriormente, tras un exigente proceso de selección a través del sistema de Alta Dirección Pública, asumió la titularidad del cargo en 2022.

Respecto a su formación, el director ejecutivo es abogado egresado de la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta además con un magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y un diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Tras su nombramiento, Arturo Farías manifestó su gratitud y metas para el periodo, declarando que “asumo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast, a la ministra, Francisca Toledo, y también al subsecretario, José Ignacio Vial por la confianza depositada en mí. Quiero reafirmar mi compromiso con una gestión a la altura de las exigencias del país”.

Finalmente, la nueva autoridad del SEA puntualizó los objetivos estratégicos de su administración: “el desafío que hoy asumimos es claro, fortalecer el sistema, que entregue certezas, que funcione oportunamente, y que responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país. Siempre en el marco de la normativa ambiental”.

(Imagen: Ministerio del Medio Ambiente)

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