Arrau defiende adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» y asegura que "se respetan las leyes internas y la soberanía de cada país"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a los efectos de la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas», instancia que es liderada por Estados Unidos.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad detalló que “el Escudo de las Américas es una iniciativa de Estados Unidos, hoy día hay 15 países que participan".

En esa línea, señaló que se trata de "una declaración de intenciones de participar en una iniciativa conjunta para combatir el crimen organizado y el terrorismo, en 3 ejes: económico, de defensa de la soberanía y de defensa de la democracia, pero siempre pensando que el adversario es el crimen organizado y el terrorismo como una amenaza internacional, porque no respeta fronteras y que se adapta muy rápido".

El secretario de Estado explicó que "lo que viene a hacer esta declaración de intención es ver qué herramientas podemos tener de materia de manera conjunta y, para tranquilidad de todos, en esa declaración de intención se ha repetido varias veces que se respetan las leyes internas de cada país, la soberanía de cada país. Entonces, es noticia en desarrollo, pero es una buena iniciativa para coordinar el combate al crimen organizado”.

Arrau sostuvo que “nuestra realidad es más bien de intercambio de información. En esta declaración de trabajo hay un listado ya de organizaciones internacionales a las cuales hay que ponerle foco".

"Hay países que cuentan con listados de organizaciones que les permite tener una agilidad en la persecución, Chile no tiene, de hecho es una de las iniciativas que estamos empujando. En ese listado de 15 organizaciones, hay dos o tres que ya tienen presencia en Chile", indicó.

Añadió que son las organizaciones de Los Tiburones, el Comando Vermelho y "otras que tienen operaciones incipientes en Chile, que hay indicios. Hay tres que tienen más operaciones y otras que tenemos sospechas o indicios de algunas operaciones. Van coincidiendo, muchas de ellas no tienen presencia en Chile también".

El titular de Seguridad reiteró que con esta adhesión al «Escudo de las Américas», "lo que hay es, primero, respeto total a las leyes internas; lo segundo esto es una declaración de intención de avanzar en esto, no es que se haya firmado un tratado internacional, es la declaración de intención de avanzar en el combate al crimen organizado y este ritmo, pero de manera más coordinada como región".

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