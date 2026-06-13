Ministro Arrau anuncia urgencia a proyectos para fortalecer protección de Carabineros

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció este sábado que el Gobierno otorgará urgencia a dos proyectos de ley orientados a fortalecer la protección de Carabineros, reafirmando el respaldo del Ejecutivo a la labor de las policías en medio del debate sobre la Ley Naín-Retamal.

A través de una publicación en su cuenta de X, la autoridad señaló que "mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías".

En ese contexto, Arrau informó que el Ejecutivo ingresará durante este lunes la urgencia para dos iniciativas legislativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

El ministro detalló que "atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave: aumentar penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco".

La autoridad sostuvo que estas medidas buscan fortalecer el respaldo jurídico a los funcionarios policiales frente a situaciones de riesgo y reforzar las herramientas disponibles para el cumplimiento de sus funciones.

Finalmente, Arrau reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de Carabineros y afirmó que "no retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan".

El anuncio se produce en medio de la discusión política generada esta semana por distintas propuestas relacionadas con la Ley Naín-Retamal y anticipa una nueva etapa del debate legislativo sobre las facultades y garantías para las policías.

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