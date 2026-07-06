Armada refuerza vínculos con marinas aliadas y destaca capacidades de la industria naval chilena en Estados Unidos

Tras participar en Nueva York en las actividades conmemorativas por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, desarrolló una intensa agenda de reuniones de trabajo con fuerzas navales de países aliados, especialmente con sus pares estadounidenses, instancia en la que se reafirmó la estrecha relación entre ambas instituciones.

En ese marco, el almirante Cabrera participó en una reunión multilateral de jefes navales de países líderes en construcción naval, realizada en el New York Yacht Club, encuentro centrado en la generación de alianzas estratégicas para la construcción naval y el mantenimiento de buques de armadas amigas.

Durante la cita, el comandante en jefe de la Armada presentó las capacidades y la experiencia de los astilleros nacionales en materia de construcción y mantenimiento de buques de guerra y submarinos, destacando el desarrollo alcanzado por la industria naval chilena.

"Tuve la oportunidad de contarles cómo se ha ido desarrollando la construcción de nuestros buques, del rompehielos y de los actuales buques multipropósito y cómo hemos desarrollado capacidades de mantenimiento con altos estándares internacionales lo que coloca a la industria naval chilena en un nivel de excelencia mundial. No por casualidad Chile lleva más de medio siglo construyendo y reparando naves", señaló.

El almirante también puso énfasis en las ventajas competitivas que ofrece el país para este tipo de trabajos.

"Además, Chile ofrece instalaciones seguras, experiencia y el respaldo de llevar décadas reparando y realizando exigentes procesos de mantenimiento a naves y submarinos nacionales y extranjeros. Es decir, podemos brindar seguridad, excelencia y libre desplazamiento por no estar en zonas de conflicto, en otras palabras podemos ser un apoyo real para las marinas amigas que lo requieran", explicó el almirante Cabrera.

En la reunión participaron representantes de las armadas de Estados Unidos, Australia, Canadá, Finlandia, India, Japón, Corea del Sur, Noruega, Reino Unido, Turquía y Chile, consolidando un espacio de cooperación internacional orientado al fortalecimiento de la industria naval y la colaboración entre fuerzas marítimas aliadas.

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