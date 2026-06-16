Anuncian urgencia legislativa a proyectos que promueven la fertilidad para enfrentar bajas cifras de natalidad

La ministra de Salud, May Chomali, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y parlamentarios integrantes de las comisiones de Salud del Congreso, anunció que el Gobierno otorgará urgencia legislativa a dos proyectos de ley orientados a promover la fertilidad, prevenir la infertilidad y fortalecer el acceso de la población a información y exámenes oportunos en materia de salud reproductiva.

La decisión se enmarca en los esfuerzos por enfrentar la crisis de natalidad que vive Chile y avanzar en políticas públicas que permitan a las personas tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida y formación de familia.

Las iniciativas corresponden al proyecto que modifica la Ley N°20.418 para incorporar expresamente la infertilidad dentro de las materias respecto de las cuales el Estado debe entregar información, orientación y educación a la población, fortaleciendo además las acciones de prevención y detección temprana; y al proyecto que modifica el Código Sanitario para incorporar la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones que pueden desarrollar los profesionales de la salud, permitiendo la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

Chomali explicó que la urgencia responde a la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y garantizar un acceso más equitativo a información y exámenes relacionados con la fertilidad.

“No hay mejor herramienta de prevención que la información. Las mujeres, las parejas y las familias deben contar con educación de calidad y acceso a estudios que les permitan conocer su situación de fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus proyectos de vida. Por eso, hemos decidido dar urgencia a estos dos proyectos, porque contribuyen a reducir brechas y avanzar en mayor equidad en salud”, señaló.

En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la decisión del Ejecutivo y sostuvo que “durante años hemos dejado de lado el rol que deben cumplir las políticas públicas de informar, promover y entregar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor libertad y conocimiento”. Agregó que “la crisis de natalidad que enfrentamos exige abordar también la infertilidad, que hoy está reconocida como una enfermedad, y avanzar en información, prevención y acceso a tratamientos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrés Celis, comprometió una rápida tramitación de ambas iniciativas, con el objetivo de promover la fertilidad, prevenir la infertilidad y garantizar que las personas puedan ejercer libremente su derecho a formar una familia.

A su vez, el senador Ricardo Celis destacó que la preservación de la fertilidad está estrechamente vinculada con la prevención y la educación en salud. “La información oportuna y las acciones preventivas permiten que las personas puedan tomar decisiones informadas respecto de su salud reproductiva. Nuestro desafío es garantizar igualdad de oportunidades y acceso a las distintas alternativas que ofrece el sistema de salud, tanto público como privado”, afirmó.

La senadora Ximena Órdenes valoró el compromiso transversal para avanzar en esta materia y advirtió sobre la magnitud del desafío demográfico que enfrenta el país. “En Chile la tasa global de fecundidad ha disminuido de manera muy importante, ubicándose por debajo del nivel de reemplazo. Este es uno de los grandes desafíos que enfrentará nuestro país y requiere respuestas, tanto desde el ámbito legislativo como desde las políticas de salud”, señaló.

LOS PROYECTOS

El primer proyecto (Boletín N°16.709-11) modifica la Ley N°20.418 para incorporar expresamente la infertilidad dentro de las materias respecto de las cuales el Estado debe entregar información, orientación y educación a la población, fortaleciendo además las acciones de prevención y detección temprana.

El segundo proyecto (Boletín N°16.708-11) modifica el Código Sanitario para incorporar la prevención de la infertilidad dentro de las prestaciones que pueden desarrollar los profesionales de la salud, permitiendo la indicación de exámenes preventivos y favoreciendo diagnósticos oportunos.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda orientada a fortalecer las políticas públicas de salud reproductiva y contribuir, desde la prevención, la información y la equidad, a enfrentar los desafíos asociados a la disminución de la natalidad en Chile.

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