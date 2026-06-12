Ángela Vivanco insiste en su inocencia tras salir de la cárcel y afirma que "ha sido un período muy duro"

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abandonó el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la medida cautelar de prisión preventiva que se encontraba cumpliendo.

Tras salir del penal, manifestó que "ha sido un periodo muy duro para mí, para mi familia; no es fácil estar encerrado, es complicado también para una persona que tiene la salud que tengo yo, pero también agradezco la buena voluntad por parte del personal de Gendarmería y de las autoridades de la prisión, en el sentido de permitirme y facilitarme la vida pese a los problemas de salud que tengo".

"Las personas que estamos imputadas estamos en sección aparte y conviví con dos personas imputadas, no con toda la población penal. En ese sentido, ha habido medidas de seguridad que han sido importantes", indicó.

La exministra reiteró tener "un estado de salud que no es bueno; ha sido por ese lado difícil porque son varias cosas difíciles y no siempre basta con los medicamentos, algunas requieren tratamientos, otras requieren exámenes y eso ha sido difícil por las condiciones mismas de estar preso".

Vivanco insistió en su inocencia y dijo que ha pedido a su abogado declarar en el juicio. "No tengo fecha todavía de declaración, pero está solicitada y estoy a disposición tanto del tribunal como de la Fiscalía".

"Una persona de mi edad, una persona con mis condiciones de salud, una persona que hace meses no tiene ningún contacto con los coimputados y que es una persona que siempre ha estado disponible para la Fiscalía y también para el tribunal, evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad. Al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Yo quiero defenderme en un juicio justo, y voy a colaborar en todo o que sea necesario para llegar a ese final", expresó.

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