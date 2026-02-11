Ángela Vivanco enfrentará nueva formalización por delitos más graves en el marco del caso Muñeca Bielorrusa

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 17 de marzo a las 09:00 horas, una audiencia de formalización por nuevos hechos en el denominado caso Muñeca Bielorrusa.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará imputaciones de mayor gravedad. En la misma audiencia se debatirá el aumento del plazo de investigación, el cual termina este viernes 13 de febrero.

La Fiscalía pidió incorporar nuevos hechos que robustecen la teoría del caso y elevan la gravedad de las imputaciones originales.

En el caso de la exmagistrada, el Ministerio Público pretende formalizarla por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9, y 27 y 28 de febrero de 2024.

A esto se suma una nueva acusación por lavado de activos, también en grado consumado, delito que habría sido cometido el 12 de febrero de 2024.

La reformalización también alcanzará a otros involucrados en la causa. Víctor Migueles, pareja de Vivanco, será formalizado por cohecho reiterado, mientras que los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado.

