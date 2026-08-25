Amplían detención de funcionario de tribunal de Santiago acusado de entregar información a banda narco

El Juzgado de Garantía de San Bernardo amplió la detención de Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, funcionario del Poder Judicial, detenido por entregar información a una banda narco del sur de la región Metropolitana.

Se trata de un funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, ingeniero informático con 29 años de carrera, quien está imputado por cohecho agravado, lavado de activos e infracción a la Ley de Drogas.

La Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar la detención hasta este viernes, debido a que hay diligencias pendientes, como el análisis de la información extraída de los dispositivos electrónicos del imputado.

Inostroza Andrade quedó recluido en Santiago 1, debido a que no hay cupos en el anexo Capitán Yáber, donde pretendía el traslado la defensa del imputado por razones de seguridad. El tribunal dispuso medidas de resguardo.

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