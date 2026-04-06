Amenaza de tiroteo obliga a suspender clases en colegio de Peñalolén y activa despliegue policial

Durante la jornada de este lunes, un establecimiento educacional situado en la comuna de Peñalolén amaneció con vigilancia especial de Carabineros. La medida de seguridad se implementó tras la recepción de graves amenazas que alertaban sobre posibles ataques violentos dentro de las dependencias escolares durante el inicio de la semana.

En la comuna de Peñalolén, el Colegio Mayor —institución de carácter privado emplazada en la calle Valle del Aconcagua— reportó el hallazgo de rayados en sus baños. En dichos mensajes se advertía sobre la realización de un tiroteo programado para este lunes en el recinto.

La administración del colegio determinó la suspensión de las clases y procedió a realizar la denuncia formal, lo que motivó la presencia y vigilancia de Carabineros en el sector.

Estos episodios de violencia escolar se enmarcan en una serie de sucesos similares que han afectado a diversos planteles en distintas regiones del país, siendo el caso más crítico el registrado recientemente en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

PURANOTICIA