Amago de incendio movilizó a Bomberos al sector de lavandería de la cárcel Santiago 1

Un amago de incendio se registró durante la mañana de este viernes 28 de agosto en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, emergencia que movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos de Santiago hasta el recinto penitenciario.

El fuego se originó en el sector destinado a lavandería, situación que provocó una importante emanación de humo al interior del establecimiento.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó que la emergencia se encuentra controlada y que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la capital continúa trabajando en el lugar para completar las labores asociadas al procedimiento.

"La situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar. No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal", señaló el secretario de Estado.

Asimismo, Arrau indicó que las causas que provocaron el amago de incendio deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente.

Cabe hacer presente que el rápido despliegue de Bomberos permitió controlar la emergencia, tras la presencia constante de humo en el sector afectado del penal.

PURANOTICIA