Alumno de Inacap fallece electrocutado durante una clase en la sede de La Granja

Al interior de la sede del instituto Inacap de La Granja, perdió la vida un alumno de 21 años; esto, como consecuencia directa de una fuerte descarga eléctrica sufrida en medio del desarrollo de una clase nocturna.

El estudiante, que cursaba la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, estaba operando un tablero eléctrico de alta tensión, momento en el cual recibió el impacto letal que le terminó costando la vida.

Tras el accidente, los propios compañeros intentaron socorrerlo en una primera instancia. Luego, el SAMU llegó hasta el establecimiento para aplicar diversas maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a la rápida asistencia, el estudiante falleció en el mismo sitio a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Las indagatorias del caso fueron asumidas por la Policía de Investigaciones (PDI), cuya comisaria, Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios, indicó que "continúan las diligencias y las pericias que permitan establecer qué es lo que realmente pasó".

Asimismo, la autoridad policial enfatizó que el objetivo central de las pesquisas es determinar con exactitud "si es que existe una responsabilidad, tanto del recinto educacional o la persona que se encontraba manipulando las cosas".

(Imagen: 24 Horas)

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