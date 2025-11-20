Allanamientos en Terminal Pesquero de Lo Espejo y otras dos regiones desbaratan bandas dedicadas al robo de salmones

Con 22 detenidos culminó la mañana de este jueves un operativo a nivel nacional contra dos organizaciones criminales dedicada al robo de salmones y posterior comercialización. Los ilícitos involucrados son asociación criminal, asaltos y delitos tributarios, además de infracciones sanitarias.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía ECOH y la PDI. En la Región Metropolitana se realizaron allanamientos en el Terminal Pesquero de la comuna de Lo Espejo, mientras que acciones similares se realizaron en las regiones de Valparaíso y del Biobío.

En el Terminal Pesquero, el fiscal jefe de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, informó que el operativo apuntaron a “dos estructuras criminales que están investigadas por asociación criminal, por robo por intimidación de pescados, en este caso, de salmones”.

Añadió que se trata de bandas criminales que asaltan camiones en las tres regiones mencionadas y que los 22 detenidos pasarán a control y eventual formalización durante la jornada de este jueves.

Según se informó, el dueño de 13 locales del Terminal Pesquero realizó pedidos de alrededor de 200 millones de pesos a una de las organizaciones criminales, concretamente a una que operaría en San Antonio. Los locales no contaban con la documentación de los productos a la venta.

PURANOTICIA