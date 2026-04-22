Alistan acusación constitucional contra exministro Montes por irregularidades en gestión del Plan de Emergencia Habitacional en la era Boric

El diputado Hotuiti Teao (independiente e integrante de la bancada de la UDI), confirmó que trabaja en una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

La iniciativa surge tras un informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la gestión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) durante el gobierno de Gabriel Boric.

El parlamentario sostuvo que “la gravedad de los antecedentes que hemos conocido en un lapidario informe de Contraloría respecto al plan de vivienda y que solo viene a refrendar todo lo que hemos denunciado, tras el megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes”.

RAZONES PARA LA ACUSACIÓN

Teao explicó los motivos que lo llevan a impulsar esta acción: “¿Por qué una acusación constitucional? Primero, acudir al Consejo de Defensa del Estado tomaría años y los damnificados no tienen más tiempo para esperar. Muchos de ellos adultos mayores, van a perder la vida esperando una respuesta que ya debió habérseles entregado”.

Agregó que “una tercera comisión especial investigadora, tal como lo vimos en las anteriores, solo será letra muerta. Y tercero, por eso una acusación constitucional es más eficiente y concreta respecto de establecer responsabilidad política ante el incumplimiento de la labor del exministro”.

El diputado informó que “un equipo jurídico ya se encuentra evaluando estos antecedentes para resolver de aquí al retorno de la semana distrital la viabilidad política y jurídica a fin de avanzar en un libelo en contra de Carlos Montes, el exministro de Vivienda”.

La semana distrital está programada entre el lunes 27 y el viernes 30 de abril, según el calendario legislativo.

El informe de Contraloría al que hizo referencia Teao advierte serias irregularidades en la compra de terrenos realizada por el Minvu. Se constató la existencia de adquisiciones con valores sin suficiente respaldo técnico, lo que abrió dudas sobre posibles sobreprecios en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

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