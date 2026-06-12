Alerta Oncológica: Minsal logra contactar al 99,9% de pacientes con espera prolongada

El jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsal), doctor Alejandro Berkovits, junto al director de Fonasa, César Oyarzo, entregaron el segundo reporte del Plan de Alerta Oncológica, que se desarrolla en el marco de la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril.

Tras el inicio de este Plan, el Minsal informó que logró contactar y vincular al 99,9% de los registros con tiempos de espera prolongada. Se trata de 29.997 registros, validados a través del proceso iniciado por cada servicio de salud.

“Luego de haber podido identificar, contactar y vincular, es decir, ofrecerle una solución a su problema oncológico, ya sea cirugía, consulta de nueva especialidad o inicio de su garantía que se encuentra retrasada, hasta la fecha hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes oncológicos que estaban en este Plan y, además, hemos podido saber de su estatus actualizado de información”, señaló Berkovits.

De acuerdo con el reporte, del total de las prestaciones con espera prolongada, GES y No GES, un 86% de esos registros (25.805), cuenta con las garantías cumplidas o con proceso de atención iniciado.

En el caso de las prestaciones retrasadas GES, se logró resolver 15.519 casos, mientras que 2.326 están en proceso de hacerlo.

Sobre los registros No GES, 10.286 prestaciones oncológicas fueron resueltas, de las cuales 4.250 corresponde a cirugías, mientras que 6.036, a consultas de especialidad.

El doctor Berkovits destacó que lo relevante de este avance es que un 87% de las prestaciones retrasadas han sido atendidas o se encuentran en gestión en los hospitales de la red pública de salud.

Otros 3.347casos, fueron derivados a un segundo prestador indicado por Fonasa, organismo que ha realizado un trabajo que permitió aumentar los cupos para la atención de pacientes oncológicos a nivel nacional, pasando de 1.800 a 6.826.

De hecho, la cantidad de prestadores privados pasó de 22 a 74, ampliando la cobertura de salud para los pacientes que padecen cáncer de 7 a 15 regiones.

“Esto, para nosotros, es un elemento que marca una colaboración público-privada muy importante que buscábamos en el marco de la Alerta Oncológica. Este esfuerzo también ha significado ampliar la cobertura regional, que también era uno de nuestros objetivos. Los pacientes oncológicos, por su complejidad, eran muchas veces derivados fuera de sus regiones”, detalló el director de Fonasa, César Oyarzo.

Y agregó que “la misión de ampliar la red privada nos permitió pasar de cobertura de 7 regiones a 15 regiones, lo que nos permite garantizar que hoy día un 80% de los pacientes se están atendiendo en su propia región, lo cual consideramos también una muy buena noticia”.

En el contexto del avance del Plan de Alerta Oncológica se explicó también que aún existen 39 pacientes a los que no ha sido posible contactar, pese a los intentos que se han realizado por distintas vías como WhatsApp, teléfono, visitas domiciliarias, cartas certificadas e incluso avisos radiales regionales.

Por lo anterior, se hizo un llamado a quienes tengan sus garantías retrasadas o alguna prestación con espera prolongada para que se comunique con Salud Responde al 600 360 77 77.

Además, se hizo hincapié en la importancia de que las personas que se atienden en el sistema público actualicen sus datos en el Portal Paciente (https://portalpaciente.minsal.cl/), ya que con esa información es posible que el centro de salud tome contacto con las personas que requieran de alguna atención.

(Imagen: Fatcamera/ iStock)

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