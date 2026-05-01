Alerta en ciberseguridad en Chile: ANCI analiza reportes de presunta filtración de datos

Una alerta preventiva se instaló en el ámbito de la ciberseguridad en Chile. La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) informó que se encuentra analizando reportes sobre una posible actividad maliciosa que podría involucrar a servicios públicos y operadores de telecomunicaciones.

Según detallaron desde la entidad, los antecedentes comenzaron a circular en los últimos días, lo que motivó una revisión inmediata. “La ANCI se encuentra analizando, desde su aparición en las últimas 48 horas, los reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos”, señalaron.

En paralelo, indicaron que ya se activaron coordinaciones con diversas instituciones para aclarar la situación. “Estamos trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas (tanto públicas como privadas) para verificar la veracidad de las afirmaciones realizadas y, en caso de corresponder, adoptar las medidas pertinentes”, agregaron.

Pese a la preocupación inicial, la agencia subrayó que aún no existe confirmación sobre la veracidad de la información. “Es importante destacar que, hasta el momento, no ha sido posible corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida”, enfatizaron.

Las instituciones contactadas han adoptado medidas preventivas mientras se desarrolla la investigación. Según la ANCI, estas acciones se han implementado de forma anticipada, independiente de que los reportes sean confirmados o no.

En ese contexto, el Registro Civil también salió a aclarar su situación, descartando cualquier vínculo con los antecedentes difundidos. “Ante la publicación de la cuenta Vercet, informamos que no corresponde a datos ni parámetros utilizados por Registro Civil Chile en sus bases de datos registrales o de identificación. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y protección de los datos personales de la ciudadanía”, indicaron.

Como medida de precaución, la ANCI entregó recomendaciones a la población para evitar posibles fraudes. “Estar atentos a intentos de phishing: correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal, credenciales o que incluyan enlaces no solicitados. Ante la duda, no haga clic y comuníquese directamente con la institución a través de sus canales oficiales”, advirtieron.

Además, llamaron a no compartir información sensible ante comunicaciones sospechosas y a reforzar la seguridad de las cuentas personales. “No compartir información sensible en respuesta a comunicaciones no solicitadas, independientemente de su apariencia de legitimidad. Actualizar aquellas contraseñas que crea que puedan haber sido filtradas, particularmente las asociadas a cuentas importantes (banco, email)”, añadieron.

Finalmente, la agencia aseguró que continuará monitoreando la situación. “La ANCI continuará monitoreando la situación e informará a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante a través de sus canales oficiales”, concluyeron.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades buscan determinar si existe o no una vulneración efectiva de datos.

PURANOTICIA