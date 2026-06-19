Alejandra Mizala asume como rectora de la U. de Chile: "Recibo la tarea con humildad y profundo sentido de responsabilidad"

Una nueva jornada histórica vivió la Universidad de Chile con la asunción de la nueva rectora de la institución.

La profesora Alejandra Mizala Salces recibió de manos de su antecesora, la profesora Rosa Devés Alessandri, la medalla que la inviste como rectora de la institución. Así, se dio cierre al período de Devés, quien encabezó la casa de estudios entre 2022 y 2026.

Mizala recibió la tarea "con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad", agregó que "la U. de Chile no pertenece a quienes, circunstancialmente, ocupamos cargos de responsabilidad, ni siquiera a quienes hoy la habitamos. Pertenece a su comunidad y al país. La recibimos de quienes la construyeron antes que nosotros y tenemos el deber de entregarla fortalecida a quienes vendrán después. Somos un eslabón en una larga cadena de generaciones unidas por la convicción de que el conocimiento, la educación, las artes, las humanidades y la ciencia pueden contribuir a construir una sociedad mejor y más justa", dijo.

En su primer discurso, delineó las prioridades para su gestión y los principios que guiarán su trabajo, como el desarrollo del talento, el cual "se encuentra en cualquier lugar": "El origen social o el género no debe determinar el destino de las personas", afirmó. "Cuando una sociedad no logra reconocer y desarrollar todo el talento disponible, pierde mucho más que oportunidades individuales. Pierde capacidad de innovación, de creación, de crecimiento y de desarrollo", agregó.

La ceremonia, describió la rectora Mizala, fue un "momento de profundo significado instituciona, por primera vez en nuestra historia, una Rectora entrega el testigo a otra Rectora", indicó.

La académica fue electa para el periodo 2026-2030 tras imponerse con un 60,93% de los votos en la segunda vuelta, que tuvo lugar este martes 2 de junio. La elección tuvo una participación del 64,96% del claustro elector.

ALEJANDRA MIZALA SALCES

La profesora es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue Prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional. Durante este período contribuyó al fortalecimiento de la autoevaluación institucional, la actualización del sistema de calificación académica, avances en transformación digital y proyectos estratégicos de resguardo patrimonial. Durante este periodo, lideró el proceso de Acreditación Institucional, que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025-2032).

Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en STEM. Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género.

Ha fundado y dirigido unidades académicas, como el Centro de Economía Aplicada (CEA), el Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) del Departamento de Ingeniería Industrial en la FCFM, el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE).

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