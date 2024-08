Aldo Duque baja su candidatura para la Alcaldía de Santiago y le expresa su apoyo a Mario Desbordes

Aldo Duque anunció que bajó su candidatura independiente al Municipio de Santiago en cupo del Partido Social Cristiano (PSC).

La decisipon deja a Mario Desbordes como la única carta de la oposición para competir por el sillón municipal con la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC).

Y en un punto de prensa, el abogado expresó su apoyo al exministro de Defensa:

"A partir de este instante, me he comprometido formal y expresamente a dar todo mi incondicional apoyo a Mario Desbordes, para que sea alcalde de Santiago. Me la voy a jugar por esa opción", declaró.

Agregó que "hay muchos que no lo van a entender; muchas personas me decían hasta hace pocos minutos 'no se baje', pero tengo una cosa que es fundamental en la vida, que es el principio de la responsabilidad".

"Llevar dos candidatos por la centroderecha y la derecha en Santiago Centro, implicaba regalarle la municipalidad una vez más al Partido Comunista, chavista", argumentó.

(Imagen: @neoliberalchile)

PURANOTICIA