Alcaldesa San Martín arremete contra Quiroz por debate de contribuciones: ''Cae en la misma caricatura que le criticábamos a la izquierda''

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, criticó duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y lo instó a moderar sus declaraciones. Esto, luego de que el secretario de Estado asegurara que la exención de contribuciones contemplada en la megarreforma tributaria afectará principalmente a las comunas de mayores recursos.

“Le pediría el ministro que modere el lenguaje porque al andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (...) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda cuando se referían a nosotros a las comunas que generaban riqueza”, aseguró San Martín en entrevista con Radio Pauta.

En esa misma línea, la jefa comunal sugirió que la postura del jefe de la billetera pública responde a una falta de información respecto a la realidad local.

“Yo creo que el ministro de Hacienda no ha tenido todos los antecedentes a la vista y quiero pensar que efectivamente ese es el problema que tenemos actualmente”, añadió.

Asimismo, San Martín puso el foco en la falta de transparencia del sistema actual de avalúos, cuestionando los criterios con los que se calcula este impuesto territorial.

“Porque, por ejemplo, se planteaba que efectivamente las contribuciones han aumentado porque ha aumentado el valor de las tasaciones. Situación que también hay que revisar porque estamos todos de acuerdo, (...) de que es bien opaco el sistema para determinar quién paga contribuciones y quién no”, agregó la alcaldesa.

Por otra parte, la autoridad municipal hizo un llamado explícito a tender puentes con el Ejecutivo, enfatizando que mantendrá la misma línea de fiscalización que ha tenido con administraciones anteriores.

“Yo creo que, siendo super responsable también con lo que digo y siendo super exigente también, como fui con el otro gobierno, necesitamos más diálogo con el gobierno”, aseguró.

Finalmente, la edil lamentó la caricaturización que se ha hecho de los alcaldes en el marco de este debate, acusando que se intenta instalar una narrativa pública distorsionada sobre la gestión de los recursos municipales.

“A mí me da la sensación de que se está tratando de instalar, no sé si por parte del Gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, cartas al director, etcétera, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata, con monedas de oro, y la verdad es que esa es la imagen que se está tratando de proyectar”, finalizó.

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