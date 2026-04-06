Alcaldesa Pizarro alerta que en La Pintana 7.161 hogares quedarán fuera de la entrega de gas licuado

Un total de 7.161 familias de La Pintana quedarán excluidas de la entrega de gas licuado gestionada por el Gobierno, según denunció la alcaldesa de dicha comuna, Claudia Pizarro. La jefa comunal manifestó sus reparos ante la implementación de esta política de asistencia social dirigida a los sectores de mayor vulnerabilidad, alertando sobre el alcance real de la medida en su territorio.

En conversación con radio Agricultura, la autoridad entregó cifras detalladas sobre la realidad demográfica de la zona para graficar el problema: “En el caso de la comuna de La Pintana tenemos 88.574 hogares que cuentan con Registro Social de Hogares y el 81.413 califica dentro del 80% que está destinado a entregarle… Esto quiere decir que 7.161 hogares estarán fuera de la entrega de gas”.

Pizarro profundizó en el impacto de estas estadísticas señalando que “en términos de porcentaje representa el 92%. O sea, la mayoría de los vecinos de La Pintana quedarían fuera”.

Frente a este escenario, la jefa comunal puso sobre la mesa una solución técnica que ya había sugerido anteriormente ante el alza de los combustibles. “Nosotros proponemos como ayuda, yo he levantado esta propuesta frente a la crisis del bencinazo, se entregue directamente al bolsillo digital”, planteó. Respecto a la urgencia de la medida, sostuvo que “¿Y por qué proponemos al bolsillo digital? Porque hacerlo a través del municipio significa que nos vamos a atrasar en la ayuda y la ayuda es para ahora. Si lo hacemos los municipios, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero vamos a llegar con la ayuda a julio”.

Sobre la operatividad de su planteamiento, la alcaldesa especificó que “cuando usas el bolsillo digital, está cerrado para algunas cosas. Funciona como dinero separado dentro de la cuenta. Lo bueno es que el Estado puede controlar ese gasto”. Pizarro reveló que ya realizó gestiones formales ante el Palacio de La Moneda, donde ingresó una misiva explicando la problemática y su posible salida técnica, aunque acusó falta de respuesta por parte del Ejecutivo: “De la entrega de esa carta nosotros pedimos reunirnos con el mandatario, con el Presidente Kast, eso no ha sucedido”.

La autoridad enfatizó la necesidad de incluir a los gobiernos locales en el diseño de estas políticas, denunciando que “los municipios tienen experiencia, no queremos que nos dejen afuera de las conversaciones, queremos ser parte también de las decisiones. No, no nos han llamado de La Moneda a conversar estos temas”. Asimismo, cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno, afirmando que “solo llamaron a los presidentes de las asociaciones para informar, para transmitir antes que saliera a los medios de comunicación. Y eso no es trabajar en busca de las soluciones”.

La alcaldesa de La Pintana también mantuvo contacto con el líder de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar el tema. “Él me dijo que ya lo había hecho y espero que el gobierno no haga oídos sordos, porque el gobierno tiene la herramienta para hacer que la ayuda llegue directamente a las personas”, relató. En un tono más severo, advirtió sobre las consecuencias de la ausencia estatal en los territorios: “Y cuando no ayuda el gobierno, cuando no lo hace el Estado, lo que sabemos es que van a llegar otros que no están burocratizados, como son los narcos. A ellos no les importa la burocracia”.

Finalmente, Pizarro puntualizó que las arcas municipales no están en condiciones de absorber los costos derivados de esta logística. “Para nosotros ponerle hoy día un 30% más al presupuesto para la licitación de combustible es algo que nos afecta a la inversión”, concluyó.

PURANOTICIA