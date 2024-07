Alcaldesa Hassler responde al Presidente Boric y afirma que cárcel y elecciones "son temas absolutamente separados"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), respondió al Presidente Gabriel Boric en el tema de la nueva cárcel de alta seguridad en la comuna.

Este martes, el mandatario expresó que "la buena política se hace con responsabilidad de largo plazo y no solamente pensando en la próxima elección".

En conversación con Cooperativa, Hassler respondió que la cárcel y los comicios "son temas absolutamente separados".

Añadió que "lo que hay que pensar es en la ciudad y en el país de aquí a los próximos 10 y 100 años. No tiene ninguna lógica, desde el punto de vista urbano y de seguridad, pensar en una cárcel que vaya a estar en centros urbanos".

La jefa comunal también planteó que se debe avanzar en seguridad y, por tanto, “no puede ser que se plantee una cura que es peor que la enfermedad, sino que tenemos que pensar de manera integral y, al mismo tiempo en que estamos avanzando en más seguridad con el plan 'Santiago sin Violencia', con la recuperación de 69 casas que están tomadas por la delincuencia”.

“Tenemos que hacer que las políticas sean coherentes y no traer un nuevo problema de seguridad trayendo hacia el centro de Santiago a las personas más peligrosas de nuestro país”, precisó.

En esta línea, recalcó que "nosotros no estamos hablando desde una comuna que no tiene cárceles. Estamos diciendo no más cárceles en Santiago; que enfrentemos los problemas actuales que ya tiene el contar con el 20% de la población penal del país y no seguir perjudicando a los centros urbanos y, con ello, a toda la Región Metropolitana".

