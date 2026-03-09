Alcaldesa Delfino se reunirá con ministro Luis Cordero tras macabro hallazgo de un cadáver frente a su casa en Quinta Normal

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), informó que se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tras el hallazgo frente a su casa del cadáver de una mujer maniatada y dentro de una caja.

Se estima que la caja fue abandonada el sábado, pero solo este domingo en la tarde los vecinos de calle Embajador Gómez denunciaron los malos olores que provenían del bulto. La misma jefa comunal instruyó que personal de Aseo y Ornato de la Municipalidad retirara la caja, pero al abrirla lo trabajadores encontraron el cuerpo.

En un punto de prensa, la jefa comunal dijo que no ha recibido amenazas, a pesar de que durante su administración ha dado "una batalla fuerte contra el crimen organizado, hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad".

Consultada si toma el hallazgo como amenaza, respondió que "no quiero especular, por eso es importante la investigación que están llevando la PDI y la Fiscalía".

También reiteró que "esta caja fue depositada el sábado y emanaba un olor particular, tenía moscas, era una caja sellada; claramente, por el olor, los vecinos comenzaron a solicitar su retiro".

Además, informó que vio un video en el que "se muestra que se deposita una caja en la calzada y luego un camión avanza".

Finalmente, la alcaldesa Delfino adelantó que este lunes tendrá una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

