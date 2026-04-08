Alcaldesa de Quinta Normal acusa nula información del Gobierno sobre entrega de vales de gas licuado

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, criticó al Gobierno por no mantener una mínima comunicación con los municipios de la región Metropolitana y puso como ejemplo el que aún no tengan información sobre la entrega de vales de gas licuado para hacer frente al alza de combustibles.

Durante una conversación con el diario La Tercera, la autoridad comunal de militancia socialista expresó sus reparos: “Hay que tener harta, yo diría, cautela y alerta, como lo decía hace algunas semanas antes que asumieran el Gobierno, respecto a las iniciativas que se han impulsado”.

En esa misma línea, la jefa municipal profundizó en sus preocupaciones financieras, afirmando que “ya conocimos el tema de combustibles, pero también estamos muy alerta a la ley miscelánea respecto al tema económico desde las alcaldías, porque puede que en el tema de contribuciones se vean afectados nuestros presupuestos municipales. Entonces, claro, estamos en alerta en el fondo para proteger lo que hoy día hemos construido, no retroceder y en rigor poder avanzar”.

Previamente, representantes municipales habían acudido a La Moneda para dejar una misiva con planteamientos frente a la escalada de precios de los combustibles. Según relató Delfino, desde el Gobierno no ha emanado ninguna contestación formal a dicho documento, limitándose únicamente a anunciar el apoyo mediante cilindros de gas licuado para los territorios comunales.

Sin embargo, sobre este beneficio estatal, la jefa comunal manifestó su molestia debido a que las administraciones locales aún desconocen los detalles operativos, tales como las fechas, la modalidad y los alcances específicos de la iniciativa.

“Los vecinos nos preguntan cuándo van a poder ir a buscar el vale de gas que el gobierno anunció. Y aprovecho ahí también señalar que a nosotros todavía no se nos da ninguna información en específico”, advirtió la autoridad.

Para complementar su postura, agregó que “nosotros como alcaldes siempre tenemos toda la disposición de poder contribuir en estas materias y si a nosotros nos toca la distribución, también lo vamos a realizar. El punto es que todavía no hay información precisa respecto a cómo se va a distribuir, cuánto presupuesto nos va a llegar y también cuánto tiempo vamos a tener para poder comprarlo”.

Los intentos por obtener claridades incluyeron una cita desarrollada el pasado lunes con Sebastián Figueroa, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Tras ese encuentro, la expectativa era recibir datos concretos durante la presente semana.

Sobre dicha reunión, la alcaldesa detalló: “Yo en particular tuve una con el subsecretario el día de lunes, que fue bastante positiva. Y estamos esperando, la verdad, la bajada, porque nos han dicho que esta semana se iba a bajar la información. No ha ocurrido”.

La urgencia radica en la burocracia inherente a estas transferencias. “Es un proceso largo. O sea, porque el traspaso de recursos desde el nivel central al nivel municipal no es fácil. Tiene algunos temas administrativos. Y la propia compra tampoco es rápida”, argumentó.

Frente a este escenario, enfatizó la necesidad inmediata de la población: “Los vecinos requieren obviamente de ese beneficio hoy día. O sea, hoy día no están preguntando sobre su vale de gas que fue anunciado por el Gobierno. Entonces esperamos que haya esta información lo antes posible”.

A lo anterior, sumó una petición directa al Ejecutivo: “Y que, por cierto, se acorten los plazos. Que no sean un mes más, sino que pueda ser lo antes posible este beneficio”.

La polémica también salpicó a otras autoridades comunales. Días atrás, Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, emitió duros cuestionamientos contra los jefes comunales que llegaron hasta el Palacio de Gobierno para entregar la carta con propuestas por el valor de los combustibles y pedir una audiencia con Kast.

En esa oportunidad, la máxima autoridad de Las Condes disparó: “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”.

Consultada por estos dichos, Karina Delfino no dudó en replicar: “No puedo estar más en contra con lo que ella dice. Yo creo que ella habla además de Las Condes, que tiene un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos”.

Profundizando en las diferencias presupuestarias, la representante de Quinta Normal indicó: “Es hoy día la comuna más rica de Chile, la que tiene mayores recursos y la que probablemente, también en términos de distribución de ayudas sociales, probablemente distribuye menos”.

En un llamado directo a su par, añadió: “Yo ahí le pido a la alcaldesa de Las Condes que tenga solidaridad con quienes menos tienen. Con comunas, por ejemplo, como La Pintana, que depende en un casi 90% del fondo común municipal. O comunas como San Ramón o comunas como Puente Alto. Nuestras mismas comunas, como Quinta Normal o Renca o Cerro Navia, que son nuestras comunas vecinas”.

Para cerrar el tema, la alcaldesa socialista concluyó de manera tajante: “Nosotros siempre vamos a alzar la voz cuando finalmente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas se vea afectada".

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