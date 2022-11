Alcaldesa de Peñalolén y próxima reunión con Interior por seguridad: "Lo más importante es poder incidir en lo que se está discutiendo"

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, declaró este viernes que el país está "absolutamente al debe" en materia de prevención del delito y apuntó a que "está desbalanceada la inversión".

En entrevista con CNN Chile, abordó la futura reunión que sostendrán los jefes comunales con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar materias de seguridad. En ese sentido, planteó que "lo más importante es poder incidir en lo que se está discutiendo y las medidas que creemos que hay que priorizar".

Al ser consultada sobre la importancia de la prevención del delito, declaró que "está desbalanceada la inversión, y solo se invierte el 90% en control, y el 10% en prevención (...) nosotros siempre hemos planteado desde el ámbito municipal que la inversión en prevención no es un gasto, es una inversión, porque tiene que ver con tratar de evitar que los delitos se produzcan".

"Mejor iluminación, recuperación de espacios públicos, la utilización de los espacios públicos, eliminación de microbasurales, etc, que tiene mucho que ver también con la comisión de delitos en particular en determinados espacios", agregó la autoridad comunal.

Asimismo, agregó que "hoy día la prevención no es prioritaria, y nosotros consideramos que solo con el efecto del control, lo único que vamos a lograr es detener a más personas y tener que construir más cárceles".

Por último, Leitao señaló que un próximo acuerdo en materia de seguridad "no tiene por qué ser unánime. Yo creo que es necesario solo que sea mayoritario, porque obviamente que la unanimidad no la vamos a conseguir. Igual hay personas, o partidos, o aquellos que están en las zonas más extremas, y que quieren extremarlo todo, y nunca van a dar el acuerdo para nada, y por lo tanto no los podemos esperar a ellos".

PURANOTICIA