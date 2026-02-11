Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte en su contra: "Ofrecieron $100 millones por mi cabeza"

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), denunció que varios grupos de narcotraficantes de la comuna reunieron cerca de $100 millones para matarla, esto, debido a la serie de medidas que ha implementado para dificultar el accionar de estas bandas criminales.

"Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza", aseguró la jefa comunal al diario La Segunda.

La autoridad contó, además, que el lunes interpuso una denuncia en Fiscalía, e indico cómo se enteró de esta amenaza.

"Voy a intentar responder sin exponer a nadie: básicamente han sido voces vecinales, por decirlo de alguna manera, que han venido y que se han acercado. Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado", comentó.

Para la alcaldesa, "lo primero que me gustaría decir es que de alguna forma las amenazas de vuelta frente a las acciones que estamos haciendo dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas".

Entre esas acciones enumera, "tanto la demolición del club deportivo (Varsovia) y otras acciones, como los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas y permitir acciones de narcotráfico. La sede que se demolió ya no tenía foco deportivo".

Reyes tiene ocho meses de embarazo, por lo que el citado medio le consultó si eso le provoca aún más temor. "La verdad es que, por el contrario, estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto, desde la posición que tengo de ser alcaldesa y de convertirme en madre".

La amenaza, cuenta la alcaldesa, le llegó por la denuncia de un testigo "quién indica que escuchó una conversación sostenida por dos hombres, un joven de 40 años aproximadamente, de pelo negro, corto normal, de 1,65 mts., de nombre 'Diego', reconocido ladrón, que viviría por calle (xxx) de la Población José María Caro".

Y agregó: "Esta persona conversaba con otra joven de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector. Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia el 'Poroto' y otros importantes narcotraficantes del sector, habían reunido $100.000.000 en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa".

De acuerdo a La Segunda, el personaje en cuestión se trata de Héctor Cárdenas, un conocido narcotraficante de la zona, con vínculos a una exconcejala (Carolina Mena), quien reconoció a Canal 13 en 2025, en un reportaje, que arrendaba de "palabra" una casa a la esposa del "poroto".

La denuncia cuenta además que "el día viernes 30 de enero de 2026, mientras la alcaldesa realizaba actividades territoriales, al frente del Supermercado 'A Cuenta', ubicado en Av. Lo Ovalle, Lo Espejo, se le acercó una persona desconocida, en evidente estado de ebriedad, para señalarle que la apoyaba y que lamentaba mucho que quisieran atentar contra su vida".

La alcaldesa Reyes ha recibido también amenazas a través de sus cuentas de redes sociales luego de rechazar la patente comercial a una botillería ubicada frente al club Varsovia. "Es relevante señalar que actualmente la alcaldesa se encuentra con protección (PPI) por las amenazas sufridas", dice la denuncia.

PURANOTICIA