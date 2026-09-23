Alcaldesa de Lo Espejo pide despliegue preventivo tras el asesinato de sujeto que la amenazó de muerte

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió al asesinato de Héctor Cárdenas Venegas, conocido como "El Poroto", quien se encontraba siendo investigado por amenazas de muerte contra la jefa comunal.

"Muestra el nivel de violencia con que operan las bandas del crimen organizado. Eso nos parece que es complejo y que es grave, y particularmente por la afectación que tiene en la vida, en la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que muchas veces viven con miedo, viven asustados, viven amedrentados a propósito del poderío en armas y por la violencia con la que actúan estas bandas", señaló Reyes.

La autoridad recalcó que "nos parece importante que señalar de que le hemos pedido al Gobierno durante la tarde de ayer (martes), haciendo todas las coordinaciones pertinentes, que pueda tener un despliegue preventivo en las zonas que hoy día están en conflicto".

"Nos parece importante que lo que esté en el foco sea el resguardo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y que se pueda poner en relieve de que las personas que habitan en la comuna de Lo Espejo son mayoritariamente personas de esfuerzo, personas de trabajo, y que finalmente nadie merece vivir con ese nivel de susto", expresó.

Asimismo, la jefa comunal dijo que "yo quisiera no poner el foco en mi persona, creo que el foco hoy día tiene que estar en los vecinos y en las vecinas de nuestra comuna, que, así como en algún momento, y uno agradece la preocupación, personalmente me vi involucrada en una situación que fue compleja. Mis vecinos y vecinas viven esto de forma permanente".

"Que hayan asesinado a alguien antes de las 5 de la tarde, a plena luz del día, que esto haya sido un enfrentamiento entre bandas, creo que muestra cómo estas bandas, cómo el crimen organizado se mueve con absoluta impunidad en nuestro territorio, y eso me parece que es algo que hay que abordar como estado en conjunto", añadió.

La alcaldesa señaló que "vamos a seguir con la presencia municipal que nos ha caracterizado, vamos a seguir recuperando los espacios públicos, tratando de poner calma, tranquilidad en aquellos lugares que se han visto amenazados y tomados por el crimen organizado durante tanto tiempo".

Respecto a un posible velorio en ausencia, Reyes indicó que han solicitado al Gobierno "que tome todas las medidas pertinentes para que no pase lo que ocurrió en Quilicura. Eso se puede lograr mediante una presencia del Estado, en todas sus formas, con las policías, con todos los aparatos para resguardar el orden público en terreno, tomando todas las medidas del caso para que no haya en en ningún caso un velorio en ausencia, y que, por cierto, podamos ir retomando la tranquilidad como comuna".

PURANOTICIA