Alcaldesa de La Pintana lamenta falta de personal policial tras tres nuevos homicidios durante este fin de semana en la comuna

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), lamentó los tres homicidios registrados durante el fin de semana en la comuna y afirmó que "marcan un nuevo hito de violencia" en la zona, por lo que llamó a las autoridades a reforzar la seguridad con "más carabineros, inteligencia y tecnología".

En entrevista con Cooperativa, la jefa comunal advirtió que "frente a toda la delincuencia que hoy existe, siempre va a faltar" personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), por lo que se llamó a fortalecer su presencia.

"Cuando asumí en 2016 solo había dos vehículos policiales, hoy hay más, pero este año no hemos recibido vehículos policiales a diferencia de otras comunas. Nosotros sólo recibimos un cuartel móvil de gobierno regional", comentó Pizarro.

Agregó que “cada vez es más común que dichos autos resulten dañados durante procedimientos”, por lo que se hace necesario reponerlos.

Frente a esta situación, aseguró que en La Pintana "hace falta más carabineros y más vehículos policiales, pero también inteligencia y tecnología" para combatir los delitos violentos en la comuna, que este fin de semana fue escenario de tres homicidios.

Asimismo, destacó que con el objetivo de sobrellevar estas falencias en seguridad, desde la municipalidad compraron un dron para ser utilizado por Carabineros y están avanzando en la construcción de "una tenencia en el sector norte, en la misma calle donde dejaron el cadáver de un joven en un tambor, porque ahí no hay presencia policial", subrayó.

CUESTIONAMIENTOS AL PLAN CALLES SIN VIOLENCIA

Pizarro tiene pactada una reunión con autoridades de Gobierno, en la que espera "dar con la solución a estos hechos de violencia que ocurrieron este fin de semana".

"Sabemos que la violencia no es estacionaria, que esta violencia va a estar siempre presente donde no existan controles, donde no exista organización y donde no se vea nada. Por eso cité a la Delegación Presidencial, porque me preocupa que estando el Plan de Calles Sin Violencia (ocurran estos crímenes)", cuestionó la alcaldesa.

Asimismo, afirmó que antes de la implementación de este plan "los números eran distintos (...) hoy siento que son menos (los carabineros que cubren la comuna)", y aunque entiende que ahora el despliegue es en toda la región, afirmó que "los números hoy no satisfacen a lo que inicialmente tenía" por objetivo.

Al ser consultada por la dinámica de estos delitos registrados en su comuna, Pizarro dijo que la información que maneja es que "hay un par de hechos que son enfrentamientos, anoche tuvimos otro fallecido y es producto de enfrentamiento entre bandas que existe en las zonas que son prioritarias".

"Si el Ministerio del Interior las tiene hace más de 15 años como zona prioritaria, a mí me gustaría hacer la pregunta ¿han sido atendidas como zonas prioritarias? Alguien podría decir es normal y mejor que se maten entre ellos, yo creo que eso no puede ser una normalidad. No podemos acostumbrarnos, yo me niego a eso", cerró la jefa comunal de La Pintana.



