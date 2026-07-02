Alcaldes tras reunión con ministro Quiroz por contribuciones en la megarreforma: "Con respecto a la focalización no nos fue bien"

Alcaldes y alcaldesas se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la megarreforma que impulsa el Gobierno, especialmente la focalización de las exenciones de contribuciones en los adultos mayores de menores recursos.

Tras el encuentro, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, reveló que "con respecto a la focalización no nos fue bien, vamos a seguir intentándolo con la Comisión de Hacienda".

"Queremos volver a explicar ese punto, porque puede ser una de las grandes situaciones que puede tener diferencia la Asociación General de Municipalidades con el Gobierno, pero no hay peor gestión que la que no se hace", añadió.

"El Gobierno es quien tiene la iniciativa por ley, pero vamos a seguir intentando el diálogo con respeto, con altura de miras, para poder llevar eso a la Comisión de Hacienda del Senado", subrayó.

Asimismo, explicó que desde el Gobierno "nos dieron otra alternativa que vamos a evaluar, que vamos a ver con certezas qué significa, y seguir trabajando en los próximos días".

COMPENSACIONES

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, detalló que presentaron al Ejecutivo una propuesta "que buscaba hacerse cargo de dos preguntas fundamentales. Primero, cómo se van a compensar los recursos que dejan de percibir los municipios, y segundo, quiénes son quienes deben pagar contribución en una sociedad".

En cuanto a la compensación, el jefe comunal afirmó que "las respuestas del Ejecutivo hoy día fueron bastante más satisfactorias, ya que se plantearon distintos mecanismos para que los recursos municipales se vean golpeados de la menor manera posible”.

Vodanovic sostuvo que "a nosotros nos parece razonable que personas que tengan viviendas que cuestan más de $250.000.000 y que tienen ingresos mensuales promedios de más de $3.000.000 puedan contribuir con el pago de contribuciones. Y ante esa propuesta, que fue la que acordamos como alcaldes y presentamos al Ejecutivo, la clausura del Ejecutivo fue total".

“El Ministro nos planteó de manera bastante honesta que, por una situación de principio, ellos no creen en la focalización y van a apostar porque ninguna persona mayor pague las contribuciones, y ahí en el fondo traslada inmediatamente la discusión al Senado”, precisó.

En tanto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, mencionó que "nosotros hace ya algunas semanas, como alcaldes y alcaldesas de manera transversal, dimos a conocer nuestra mirada respecto al debate de contribuciones, que principalmente iba enfocada a focalizar en aquellas personas que necesitan esta exención del pago de contribuciones, se focalice allí el beneficio, y por otro lado quienes puedan pagar lo puedan hacer".

"El ministro, la respuesta que nos dio, fue que por una parte se va a compensar, dio distintas alternativas, creo que del todo razonable, y que por parte nuestra debemos estudiar, pero que efectivamente pueden generar una compensación en la baja de la recaudación", aseguró.

Sin embargo, manifestó que "respecto a la focalización, lamentablemente el ministro cerró las puertas, y por eso para nosotros es muy importante abrir el diálogo con el Congreso, porque creemos que además se puede acotar la rebaja que vamos a tener en nuestros recursos municipales si es que se focaliza solamente en aquellas personas mayores que no pueden pagar hoy día las contribuciones".

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