Alcalde Sichel por proyecto Escuelas Protegidas: "Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó las estrategias para enfrentar la violencia en los recintos educativos, apostando por la flexibilidad según la realidad de cada recinto en lugar de imposiciones desde el nivel central.

En ese contexto, argumentó durante una entrevista en el espacio "Desde la Redacción" de La Tercera que “a mí me gustaría que fuera un maletín de herramientas, más que una obligación de todas las medidas en conjunto”. Asimismo, precisó que “si usted me obliga a poner detectores de metal en todos los colegios Ñuñoa, es un gasto innecesario”.

Para el jefe comunal, la clave radica en otorgar facultades a los municipios. “Habilítennos, no nos obliguen, que es súper distinto, porque cada colegio requiere medidas distintas. Y yo he sido tan contrario al SLEP, es porque vuelve a centralizar la toma de decisiones”, enfatizó.

Junto con ello, Sichel remarcó que la manipulación de los dispositivos de seguridad debe recaer exclusivamente en el personal de la municipalidad, excluyendo de esta labor a los integrantes de las comunidades educativas, puntualizando que “no es aumentar los costos. Por eso digo que no tiene que ser obligatorio”.

En otro ámbito del debate educativo, el alcalde se desmarcó tajantemente del diputado Diego Schalper. El parlamentario había cuestionado el plan “Escuelas Protegidas” y propuesto quitar el beneficio de la gratuidad a los alumnos que participen en actos violentos. Frente a esto, la autoridad ñuñoína replicó: “Estoy completamente en desacuerdo con la propuesta de Diego Schalper o la posición de negociar puntos que para mí son esenciales. Lo digo como alcalde, pero también como exministro, la plata del Estado se agota, no es eterna, no salen los árboles. Tú tienes que tomar la decisión de a quién le aportas gratuidad”.

Por otra parte, la contingencia municipal también fue parte de sus declaraciones, entregando un férreo respaldo a Tomás Fuentes. El exadministrador municipal fue designado como director de Desarrollo Comunitario (Dideco), nombramiento que la Contraloría General de la República catalogó de ilegal.

Aunque el alcalde hizo mención a la condena que recibió Fuentes por manejar en estado de ebriedad en marzo de 2025, atribuyó los cuestionamientos impulsados por el Frente Amplio a un asunto de índole moral y no de desempeño administrativo. “La moralina del Frente Amplio (…) no ha cometido ninguna falta como administrador municipal que amerite su destitución y lo quieren destituir igual”, aseveró, criticando duramente lo que definió como “superioridad moral”.

Profundizando en sus reproches, Sichel apuntó sus dardos contra los líderes frenteamplistas y el propio Presidente Gabriel Boric, denunciando una supuesta falta de coherencia en sus posturas. “No quiere sacar a Gabriel Boric cuando fue pillado robando en un supermercado, robando pisco, que eso es lo que es la verdad que pasó con Gabriel Boric, honestamente. Entonces el Presidente no podía ser Presidente si había robado pisco o Tomás Fuentes no podía ser administrador municipal si cuando no era funcionario público, era un ciudadano como tú o yo cometía un delito o una falta es ridículo”, disparó.

Para cerrar la controversia administrativa, el jefe comunal admitió los vicios formales en la designación de su Dideco, asegurando que la situación será subsanada a la brevedad. “El decreto que nombramos es ilegal, para ser preciso. Pero por qué es ilegal, por las fechas, porque no cumple el plazo. (…) Lo que hay que hacer ahora es dictar el decreto el 15 y él va a ser Dideco el 15. Eso es lo que dice la Contraloría”, sentenció.

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