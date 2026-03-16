Alcalde Sebastián Sichel, critica traspaso de colegios a SLEP y advierte riesgo para estudiantes

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó el traspaso de los colegios de su comuna desde el municipio al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), pues aseguró que “no hay ninguna evidencia, ni nada que diga que van a funcionar mejor” y aseguró que realizar el cambio “es poner en riesgo a estudiantes que ya están funcionando”.

“Sabemos que cuando algo funciona es mejor no intervenirlo, y el SLEP lo que hace es intervenir, es crear una nueva burocracia, nuevo administrador, un nuevo sostenedor, en el caso de Ñuñoa, además, juntándolo con otras dos comunas, la Florida y Peñalolén, que tienen problemas educativos de naturaleza distintas”, expresó Sichel en entrevista con Radio Agricultura.

Y sostuvo el edil que “las prioridades son distintas, y en la práctica sabemos que van a quedar postergados nuestros colegios, porque nosotros estamos obsesionados con la calidad, y legítimamente ese SLEP va a tener que preocuparse de los problemas de violencia u otros, que hay en otros colegios en este SLEP”.

Sichel además señaló que ha conversado con el Presidente José Antonio Kast y con la ministra de la educación, María Paz Arzola, respecto a lo que ocurre y estos le han solicitado los antecedentes para revisar la situación.

“Esta transferencia a los SLEP es ahora, y por lo tanto estamos un poquito desesperados para que se resuelva rápido”, aseguró.

El alcalde de Ñuñoa también cuestionó al gobierno saliente de Gabriel Boric y aseguró que la “gran diferencia” con el actual es que “he visto apertura, conversaciones, han pedido antecedentes, en el gobierno anterior, eran portazos”.

En la entrevista Sichel también criticó el sistema de admisión escolar y aseguró que deberían existir mecanismos que premien el esfuerzo y mérito académico, y no ser solamente algo de suerte.

“Yo soy convencido de que tiene que haber ciertos sistemas de selección en el sistema de educación pública que permita premiar al que se esfuerza. Si es ridículo una sociedad que le tiene terror al éxito”, aseguró Sichel.

“El Frente Amplio desde que llegó ha instalado como un pecado ser exitoso, un pecado esforzarse, un pecado tener mérito, y un pecado, o más bien un repudio, a todo lo que signifique que te vaya bien, y por lo tanto eso es nivelar hacia abajo”, finalizó el alcalde.

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