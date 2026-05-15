Alcalde Luksic cuestiona los recortes anunciados en salud y llama al Gobierno a “reflexionar”

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, se refirió en redes sociales a los recortes que fueron anunciados en el Ministerio de Salud.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal invitó al Gobierno "a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile".

"La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos", indicó.

La autoridad sostuvo que "los municipios somos la puerta de entrada al sistema de Salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva".

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el ajuste presupuestario para el sector es de un 2,5%. La ministra May Chomali ha señalado que este recorte "ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud".

Algunos establecimientos que se verán afectados por esta disminución en el presupuesto son el Hospital Sótero del Río con un ajuste de $3.182 millones, el Hospital Salvador con $2.757 y el Hospital Regional de Antofagasta con un recorte de $2.049 millones.

(Imagen: Max Luksic)

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