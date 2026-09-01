Alcalde de San Bernardo tras salir de clínica luego de conocer plan para matarlo afirma que "el crimen organizado no puede ganar"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue dado de alta de la Clínica Indisa tras descompensarse al conocer un plan para asesinarlo.

El grabó un video junto al senador Juan Luis Castro (PS) en el que aseguró que "el crimen organizado no puede ganar". En la misma grabación, Castro criticó al Gobierno por no haber informado directamente al edil sobre la amenaza y advirtió que White "no tiene la protección suficiente".

"Son momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno. El crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción. He recibido múltiples apoyos, porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor", señaló el jefe comunal.

Y agregó que "agradezco en este momento a Juan Luis Castro, y también a muchos otros que me estuvieron acompañando. De verdad que estas cosas dan fuerza a seguir adelante, así que, Juan Luis, sigamos adelante".

“He recibido múltiples apoyos, porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor”, agregó el socialista, para luego darse la mano con el senador del mismo partido.

Castro fue el primero en hablar en el video, con duras críticas al Gobierno: “El alcalde emblemático, que ha luchado contra el crimen organizado, hoy es víctima de las amenazas certeras que le quieren hacer. No puede ser que se entere al último de todos, ayer por la noche, y nadie del Gobierno le haya comunicado. Solo el fiscal”.

Y advirtió que White “no tiene la protección suficiente. Chile no puede ceder ahora, porque si no, hay un antes y un después. No podemos parecernos a otros países donde claramente se avanzó tanto que las autoridades viven amedrentadas, tienen que tener guardias personales”.

“No es lo que quiere Cristopher White del pueblo de Chile. Por eso estamos aquí apoyándolo y exigiendo las máximas protecciones para él y para tantos más, porque si esto no se frena ahora, finalmente vamos a ser derrotados por el crimen organizado”, finalizó el parlamentario.

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