Alcalde de San Bernado relata plan para asesinarlo y revela conversación a solas con Kast

El próximo 17 de septiembre no será una jornada cualquiera para el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). Según los antecedentes que recibió de la Fiscalía, para esa fecha estaría previsto un intento de ejecución en su contra. Pese al riesgo, el jefe comunal aseguró que permanecerá en la comuna y que contará ese día con la compañía del Presidente José Antonio Kast.

White entregó los antecedentes este domingo en entrevista con Mesa Central de Canal 13, donde relató que durante la semana fue citado por el fiscal Marcos Pastén para comunicarle la existencia del presunto plan y adoptar medidas destinadas a reforzar su seguridad.

De acuerdo con su relato, los antecedentes no surgieron inicialmente de una indagatoria relacionada directamente con las amenazas que ha recibido, sino de otra investigación en la que aparecieron elementos vinculados con “el intento de ejecución que tiene fecha 17 de septiembre”.

Las intimidaciones no son nuevas para el jefe comunal. White aseguró que hasta ahora acumula seis amenazas de muerte, recibidas mediante correos electrónicos, cartas, advertencias en espacios públicos e incluso acciones realizadas en las inmediaciones de su propia vivienda.

Una de ellas ocurrió después de una intervención para retirar el comercio ambulante del centro de San Bernardo. Según recordó, desconocidos llegaron hasta su domicilio en una camioneta sin patente, subieron al muro de la propiedad y gritaron hacia el interior que “iba a pagar consecuencias por lo que estaba haciendo”.

Sin embargo, conocer que existiría una planificación con una fecha determinada para concretar un ataque tuvo un impacto diferente. White reconoció que esa noche llegó a preguntarse si tenía sentido continuar ejerciendo como alcalde.

“Para ser franco, esa noche lo que menos pensaba era probablemente en el hecho, sino que si valía la pena seguir, porque sí, probablemente uno también siente esa sensación de soledad”, señaló.

El respaldo posterior de su familia, vecinos y distintas autoridades, aseguró, fue fundamental para reafirmar su decisión de mantenerse en el cargo.

“Lo que busca el crimen organizado es eso, Iván, hacerte dudar, dejarte en blanco, y si no logra hacerlo, probablemente hace un atentado, porque en mi caso yo creo que soy un obstáculo”, afirmó.

Pese a que le han recomendado abandonar temporalmente San Bernardo como medida de protección, White aseguró que continúa residiendo en su vivienda.

“Yo soy un hombre de convicción y creo que si hiciera eso no podría ser alcalde”, sostuvo.

El encuentro con Kast

Tras conocerse la situación, White sostuvo una reunión con el Presidente José Antonio Kast. El alcalde contó que solicitó conversar a solas con el Mandatario y calificó el encuentro como “sincero”, aunque reconoció que inicialmente fue “un poco incómodo”.

Fue en esa conversación donde el jefe comunal invitó a Kast a visitar San Bernardo precisamente el 17 de septiembre, fecha en que, según la información que recibió, estaría planificado el presunto ataque.

“Yo creo que el día 17 de septiembre, que es el día donde (...) este intento de ejecución, me va a acompañar”, señaló.

Consultado directamente sobre si había invitado al Presidente y este había aceptado, White confirmó que Kast estará ese día en la comuna.

Pese a militar en el Partido Socialista y pertenecer a un sector político diferente al del Gobierno, el alcalde aseguró que espera que la administración de Kast obtenga resultados positivos frente a los problemas de seguridad. “Yo necesito que al Presidente Kast le vaya bien, y todos necesitamos que al Presidente le vaya bien”, afirmó.

Para White, la magnitud del desafío que representa el crimen organizado exige superar las disputas políticas tradicionales y avanzar hacia acuerdos más amplios. “El verdadero enemigo no es el adversario, el verdadero enemigo es el crimen organizado”, agregó.

El alcalde también realizó una autocrítica a su sector político y sostuvo que la izquierda “no ha estado a la altura en la última década de entender el problema” de la seguridad. En ese contexto, planteó que es necesario distinguir entre ejercer la autoridad y caer en el autoritarismo.

Entre las medidas que propuso está avanzar hacia un plan de Estado a diez años para combatir el crimen organizado, fortalecer las capacidades de inteligencia y concentrar esfuerzos en seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales.

Asimismo, reiteró su propuesta de utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones específicas y bajo mando civil, con el objetivo de liberar recursos policiales que actualmente se destinan a la protección de infraestructura crítica.

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