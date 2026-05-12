Alcalde de Renca refuta dichos de la ministra de Salud y afirma que "es falso" que los recortes en salud "no sean una realidad"

El alcalde de Renca, Claudio Castro (independiente, exDC), desmintió a la ministra de Salud, May Chomali, quien descartó la existencia de recortes de presupuesto en esa área.

Para respaldar su postura, el jefe comunal detalló una comunicación reciente con la cartera sanitaria. “Yo escuché ayer las declaraciones de la ministra, que dice que los recortes no son una realidad, y eso es falso. El viernes recibimos un llamado de una de las jefas de División de la ministra de Salud indicándonos, por ejemplo, el recorte de casi 200 millones de pesos de uno de los programas de Salud que tenemos instalados en Renca, que es el de APS (Atención Primaria de Salud) Universal, que precisamente nos permite hacer atenciones para parte importante de nuestra comunidad, incluso cuando no están inscritos en Fonasa", relató en radio Cooperativa.

En esa misma línea, la autoridad municipal advirtió que la situación ya superó la etapa de las advertencias administrativas. “Ya pasamos del anuncio y del oficio que se filtró, y de los decretos que se han firmado: ahora estamos viendo recortes concretos y son en Salud, por lo tanto, (se entiende) la molestia de los alcaldes y alcaldesas que administramos la APS, que es la más importante a la hora de prevenir y reducir las listas de espera", complementó.

Por otra parte, abordó la postura de sus pares pertenecientes a Chile Vamos, indicando que se encuentran "muy complicados" para admitir estas mermas debido a su afinidad política con el Gobierno. Sobre este punto, expresó: "Los veo un poquito atrapados en esa incomodidad de no poder plantear con libertad los temas que les preocupan. Sin embargo, algunos han empezado a hacerlo".

Frente a este escenario, Castro instó a los jefes comunales oficialistas a hacer eco de las declaraciones de Evelyn Matthei, excandidata presidencial de su coalición. La referente política había argumentado previamente que "cuando las contribuciones se ponen en duda, lo que se promueve es una política regresiva: dejar de cobrar a las personas que más tienen, y eso impacta naturalmente en los municipios".

De acuerdo con el representante de Renca, otros alcaldes de Chile Vamos ya han reconocido internamente que "no había ninguna opción de que un recorte de 6 mil millones de dólares -tal como lo dijo la candidata Matthei en campaña- no tocaran los beneficios sociales. Entonces, espero que podamos establecer un canal de articulación con el Gobierno central en esa línea”.

A modo de cierre, el alcalde lanzó un directo llamado al Ejecutivo para revertir estas decisiones. "Espero que el Gobierno tenga los oídos atentos al mundo local, pero al mismo tiempo, que rectifique", emplazó, cuestionando duramente que se insista en "medidas que no solamente impactan los presupuestos municipales, sino que impactan en la autonomía de los municipios".

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