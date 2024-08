Alcalde de Lo Prado por balacera que dejó a una mujer muerta: "Estos locales nocturnos llevan más de 30 años"

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, se refirió a la balacera registrada en un local nocturno de esa comuna y que dejó a una ciudadana colombiana muerta tres personas lesionadas durante la madrugada de este lunes.

En entrevista con radio Agricultura, la autoridad relató que “evidentemente ayer fue un día muy complicado para nosotros, para la comuna, porque se desata esta balacera con resultado de muerte”.

“Estos son los locales nocturnos que llevan más de 30 años en ese lugar, que yo como alcalde he intentado en varias oportunidades, primero, poder primero limitar el horario. Usted sabe que hay una ley de alcoholes que dice que estos locales nocturnos pueden funcionar hasta las 04:00, y fines de semana o feriados hasta las 05:00 horas”, explicó el jefe comunal.

“Pero hay una salvedad en la ley que dice que, el alcalde, con aprobación del concejo, podría limitar ese horario. Bueno, yo como alcalde, lamentablemente no lo he logrado, no he tenido mayoría”, agregó.

“Claramente, hay una situación bastante especial. Por decirlo de alguna forma, San Pablo es una arteria que cruza cuatro comunas, es la principal arteria de la comuna de Lo Prado, y es el denominado barrio bohemio, por el cual los vecinos han estado siempre en contra de esa actividad”, recordó el alcalde.

“Estamos sacando adelante el plan regulador, el cual ha significado que, por unanimidad, los vecinos han declarado su lugar como zona residencial, por lo tanto, el municipio del futuro no podrá entregar más patentes comerciales de alcohol en ese lugar, cuestión que es una solución de mediano y largo plazo”, concluyó Ríos.

PURANOTICIA