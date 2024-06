Alcalde Carter por primarias: “Que los chilenos decidan quién tiene mejores ideas”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, exmilitante de la UDI, reafirmó su intención de competir en primarias de su sector para disputarle a Evelyn Matthei la opción de ser el abanderado de la derecha de cara a las elecciones presidenciales del 2025.

En conversación con radio Pauta, el jefe comunal, quien hace unas semanas aseguró que “voy a competir en la primaria de Chile Vamos y le voy a ganar a Evelyn Matthei“, ahora planteó que esa expresión sinceró “algo en lo que están varios: Franco Parisi, José Antonio Kast, Ximena Rincón y Evelyn Matthei”.

Manifestó cierta sorpresa frente al revuelo que generó ese deseo de ser candidato: “Entonces yo digo esto y es como pecado capital”, afirmó.

“Digo algo natural y obvio en cualquier persona que va a competir: voy a ganar. Y luego se establece un libreto con cuatro cosas como mantras para cancelarte: No quiere ser presidente, quiere ser senador. Segundo, es muy conflictivo. ¿He ofendido a alguien? ¿He estado en alguna polémica? Tercero, no sabe trabajar en equipo. Y cuarto no marca dos dígitos (en las encuestas)”, cuestionó.

Carter afirmó que “los dos grandes temas del futuro es un país que no tiene paz y hace diez años dejamos de crecer, nos acostumbramos a ser el país mateo de América Latina, y ahora somos el último de la clase“.

Tras ser consultado sobre alguna referencia latinoamericana como Nayib Bukele de El Salvador o Javier Milei de Argentina, Carter enfatizó en que “no soy una copia ni un resumen de nada, yo respondo a una historia personal“.

“Este es un fenómeno nuevo a nivel global”, dijo. “Hoy hay guerra irregular de parte del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado“, acotó.

Carter habló acerca de la seguridad en el país, afirmando que “yo nunca he dicho que no se ha hecho nada, pero sí que hay un problema de velocidad“.

“Nadie duda de Carolina Tohá y el Presidente Gabriel Boric, por muy mal presidente que yo considere que sea, obvio que no están de parte de la delincuencia“, añadió.

Frente a su condición de independiente, sin partido político y a las preguntas sobre los respaldos con los que contaría para gobernar, Carter se preguntó “por qué solo algunos pueden tener la receta, solo los que están en partidos, solo los que han tenido el país siempre”.

“Un principio rector es que lo decidan los chilenos, que decidan quién tiene las mejores ideas. Todos podemos competir. Uno tiene que estudiar y prepararse”, complementó.

