Al menos 60 colegios han suspendido clases por amenazas, a dos semanas de lo sucedido en Calama

Desde el viernes 27 de marzo, día del ataque en Calama, en 14 de las 16 regiones del país se han registrado suspensiones de clases y de actividades académicas por amenazas. Los expertos temen un fenómeno de imitación.

Según publica La Tercera, cifras del Ministerio de Educación actualizadas al 9 de abril consignan 58 colegios que desde ese 27 de marzo han suspendido clases por alguna amenaza. Si a eso se suman los -al menos- ocho eventos del viernes no incluidos en ese conteo, la cifra llega a 66.

Según el Mineduc, las regiones con más eventos son la Metropolitana (16), Valparaíso (7), Antofagasta y Los Ríos (5). Al corte de ese balance solo dos regiones no habían vivido algo así: Atacama y Ñuble.

Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) que agrupa a más de 800 colegios, señaló al diario que “lo hemos conversado con las comunidades y aunque las amenazas terminen siendo falsas, uno entiende que piensen que es riesgoso que el hijo vaya al colegio”.

“Las autoridades, que están recién incorporándose, se encuentran con que estas situaciones son más complejas de lo que pudieron haber imaginado, (aunque) tampoco cuentan con más herramientas para hacer más de lo que están haciendo”, añadió.

Sobre un efecto imitación, Carolina Pezoa, directora de Psicología de la U.Central, declaró a La Tercera que “no es automático ni podemos hacerlo universal, depende de múltiples factores”.

Uno de ellos, explicó, tiene que ver con aprendizajes por observación, donde situaciones significativas y efectivas aumentan la probabilidad de ocurrencia. El otro es la normalización social de una violencia que “se va legitimando como forma para resolver conflictos”.

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