Aguinaldo dieciochero: 57% de los trabajadores lo recibirá con montos a la baja

El mes de la patria llega con uno de los beneficios más valorados por las personas: el aguinaldo dieciochero. De acuerdo con la última encuesta de Randstad, compañía de talento líder a nivel global, un 57% de los trabajadores en Chile recibirá este beneficio de parte de sus empleadores, lo que representa una baja de 3 puntos porcentuales respecto a 2025.

Entre el 43% de los profesionales que indicó que no recibirá este beneficio, un 49% señaló que no forma parte de las políticas de su empresa, un 10% que no existe presupuesto disponible, un 6% lo atribuyó directamente a la coyuntura económica y un 34% mencionó otros motivos.

Para las personas que recibirán aguinaldo en dinero (57%), los montos reflejan los reajustes del mercado actual:

- El 34% recibirá más de $90.000, una baja desde el 32% de 2025.

- El 37% obtendrá entre $50.000 y $90.000 vs. 34% en 2025, demostrando una nueva baja en los montos.

- El 29% recibirá menos de $50.000, mostrando una disminución considerable respecto al 34% del año anterior.

ALTERNATIVAS

Más allá del aporte monetario directo, las compañías están buscando alternativas para festejar y acompañar a sus colaboradores. Un 12% entregará una caja dieciochera con productos típicos, un 8% otorgará gift cards, un 7% brindará una tarde libre y un 6% aportará otros beneficios.

En cuanto a las actividades en equipo, un 27% realizará festejos presenciales fuera de la oficina y un 18% dentro de las dependencias de la empresa. Por otro lado, un 14% no tendrá actividades por falta de presupuesto y un 41% afirma que su compañía no tiene la cultura de organizar este tipo de eventos.

"A pesar del complejo escenario económico y laboral actual, vemos el esfuerzo por parte de las empresas para acompañar a sus equipos, ya sea mediante el aguinaldo tradicional, cajas dieciocheras, gift cards o momentos de celebración", comenta Bárbara Cisterna, Directora de Grandes Cuentas en Randstad Chile.

"Más allá del formato, lo verdaderamente valioso es aprovechar esta oportunidad para poner a las personas al centro, generar espacios de cercanía y reafirmar el valor de las relaciones humanas dentro de las organizaciones", añade la ejecutiva.

SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA

Los datos de la encuesta revelan una marcada brecha en el acceso al aguinaldo dependiendo del tamaño de la organización. Mientras que un 66% de las grandes empresas entregará este beneficio a sus equipos, la realidad es diametralmente opuesta en las pymes. En el segmento de las pequeñas empresas, un 61% declara que no podrá otorgar este aporte monetario durante este año.

Esta disparidad estructural también se refleja en la cuantía del beneficio. En las grandes corporaciones, un 44% de los colaboradores accederá a un monto superior a los $90.000, en fuerte contraste con las pequeñas empresas, donde predominan los aguinaldos menores a $50.000 (41%) y un 14% alcanza el tramo más alto. Por su parte, las medianas empresas muestran un escenario más dividido, con un 33% de los trabajadores recibiendo más de $90.000 y un 31% por debajo de los $50.000.

En cuanto al destino del aguinaldo, las prioridades de los trabajadores muestran un equilibrio entre el festejo y el resguardo financiero. El destino principal será celebrar las Fiestas Patrias con un 42% de las preferencias. Por otro lado, un 27% destinará el dinero al pago de deudas, un 19% cubrirá cuentas básicas del hogar y un 10% optará por el ahorro.

"Que una parte tan relevante de las personas destine este beneficio al pago de deudas o gastos básicos demuestra que el aguinaldo va mucho más allá de la celebración puntual. Para muchas familias se transforma en un alivio financiero ante un período de mayores exigencias” concluye Cisternas.

PURANOTICIA