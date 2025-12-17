Aeropuerto Santiago supera los 24 millones de pasajeros entre enero y noviembre de 2025

El Aeropuerto Santiago superó los 24 millones de pasajeros entre enero y noviembre de este año, de acuerdo con el reporte mensual entregado por los socios operadores Vinci Airports y Groupe ADP.

En total, 24.150.422 personas transitaron por el terminal en los primeros once meses de 2025, lo que representa un aumento de 1,2 % respecto al mismo periodo de 2024 y un alza de 7,3 % en comparación con 2019, año prepandemia.

Durante noviembre, el aeropuerto registró un total de 2.064.174 pasajeros, con una variación de -9,2 % en comparación con noviembre de 2024, pero manteniendo una cifra 8,4 % superior al mismo mes de 2019. El flujo mensual se distribuyó en 957.554 pasajeros en vuelos internacionales y 1.106.620 en vuelos nacionales.

Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, señaló que “este nivel de tráfico está en línea con nuestras proyecciones y debiésemos observar un incremento en diciembre, con el inicio de la temporada alta marcada por las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano. Seguimos trabajando junto a nuestros socios comerciales y líneas aéreas para consolidar el terminal como un punto de conexión clave con Latinoamérica”.

