Aeropuerto de Santiago movilizó más de 11 millones de pasajeros a mayo, pero tráfico cae 1,9% por falta de aeronaves

El Aeropuerto de Santiago registró un total de 11.213.985 pasajeros entre enero y mayo de 2026, según el informe mensual de tráfico elaborado a partir de cifras reportadas por los accionistas Vinci Airports y Groupe ADP.

La cifra representa una disminución de 1,9% respecto del mismo período de 2025, en un contexto en que la industria aérea continúa enfrentando diversos desafíos a nivel global, principalmente relacionados con la disponibilidad de aeronaves.

Solo durante mayo, el principal terminal aéreo del país movilizó 1.899.430 pasajeros, lo que equivale a una caída de 2,2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Del total registrado, 1.031.793 pasajeros correspondieron a vuelos nacionales, mientras que 867.637 utilizaron servicios internacionales.

En el mercado doméstico, los destinos con mayor movimiento fueron Calama, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt e Iquique, reflejando la relevancia de la conectividad aérea para las distintas regiones del país.

En tanto, en el segmento internacional, las rutas más demandadas tuvieron como destino Buenos Aires, Lima, São Paulo, Río de Janeiro y Bogotá.

El subgerente de Comunicaciones de Aeropuerto Santiago, Manuel Valencia, explicó que la industria continúa enfrentando un escenario complejo.

“La evolución del tráfico aéreo evidencia que la industria sigue enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de aeronaves, ajustes en la capacidad de las aerolíneas, costos operacionales y distintos factores. Desde nuestro rol, continuamos trabajando junto a las aerolíneas y otros actores del sector para fortalecer la conectividad y ampliar las opciones de viaje desde y hacia Santiago”.

Como parte de los esfuerzos por fortalecer la conectividad, diversas compañías aéreas han anunciado o comenzado a implementar incrementos en sus frecuencias internacionales para la temporada de invierno.

Entre ellas destacan Latam Airlines, con su ruta hacia Melbourne (6 frecuencias) y la ruta estacional a Recife (3); Copa Airlines, hacia Ciudad de Panamá (42); Turkish Airlines, hacia Estambul (7); y Arajet, hacia Punta Cana (4).

Aeropuerto Santiago es la sociedad concesionaria encargada de operar el principal complejo aéreo del país, mediante una infraestructura sustentable, eficiente y orientada a ofrecer una experiencia de viaje de alto estándar.

Actualmente, el terminal nacional (T1), remodelado y ampliado, conecta a Santiago con 17 destinos dentro de Chile, mientras que el terminal internacional (T2) enlaza al país con 50 destinos en el extranjero.

El aeropuerto es operado por un consorcio internacional integrado por Groupe ADP, Vinci Airports y Gestioni Concessioni, compañías que administran una red de más de 100 aeropuertos en todo el mundo.

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