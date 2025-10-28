Aeropuerto de Santiago inicia temporada alta con alza de frecuencias de vuelos

Un total de 18 rutas fortalecerá su frecuencia desde el Aeropuerto de Santiago, entre octubre de 2025 y el primer trimestre de 2026, como parte de los ajustes de operación de aerolíneas nacionales e internacionales para enfrentar el alza de la demanda durante la temporada alta.

La cifra incluye 13 aumentos de frecuencia, el retorno de siete rutas estacionales y una nueva conexión directa con Montreal, lo que fortalece la red de destinos que ofrece el principal terminal aéreo de Chile.

Durante este periodo retornan aerolíneas con destinos estratégicos como United (Houston), Air Canada (Toronto) y Aeroméxico (Ciudad de México). Asimismo, vuelven destinos como Cartagena de Indias (Avianca), El Calafate y Bariloche (SKY), Dallas (American Airlines) y Medellín, operada por JetSMART; esta última volverá durante todo el año.

El 17 de diciembre, Air Canada inaugurará una nueva ruta directa a Montreal, operando tres veces por semana en el verano.

Entre los destinos que más destacan por el crecimiento de frecuencias están Atlanta, operada por Delta, que pasa de 7 a 14 vuelos semanales; Miami, con American Airlines, que aumenta de 7 a 10 vuelos semanales; Madrid, con Iberia, que consolida un aumento estructural de 10 a 12 vuelos semanales; y Sídney, operada por LATAM, que duplicará su operación de 3 a 7 vuelos semanales de manera permanente.

Estos ajustes permitirán enfrentar de mejor manera el crecimiento proyectado para la temporada estival. Solo entre enero y septiembre de 2025, el aeropuerto ya ha movilizado cerca de 20 millones de pasajeros, con un alza del 3 % respecto al mismo periodo de 2024.

“La confianza de las aerolíneas en aumentar frecuencias y reactivar rutas refleja el posicionamiento del aeropuerto como una plataforma estratégica para conectar Sudamérica con Norteamérica, Europa y Oceanía. Además, va en línea con el objetivo de trabajar entre todos para que el crecimiento de tráfico muestre un dinamismo mayor en los próximos meses”, señaló Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago.

