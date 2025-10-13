Advierten que exportaciones en puertos podrían verse afectadas por paro del SAG

La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Asfusag) convocó a una movilización nacional a partir este lunes 13 de octubre, la que afectaría las labores vinculadas a exportaciones en plantas faenadoras, frigoríficos y puertos.

Según informó el sitio Portal Portuario, la medida surge ante el incumplimiento de compromisos adquiridos y se ve potenciada por los recientes cambios en la Dirección Nacional del SAG.

En total, son nueve los puntos que son solicitados por Asfusag, siendo las principales exigencias la firma de un protocolo de acuerdo entre el SAG, el Ministerio de Agricultura, Dirección de Presupuestos (Dipres) y Asfusag, que permita corregir las brechas salariales y el desorden en grados y estamentos.

Este acuerdo busca asegurar que los recursos presupuestarios se orienten directamente a mejorar las condiciones de los funcionarios.

Asimismo, se reiteró la necesidad de cumplir una serie de compromisos adquiridos por la dirección saliente, entre los que se encuentra pasar a contrata a un total de 455 funcionarios, fortalecer las funciones propias del SAG, recuperar cupos y facilitar opciones de reemplazo.

A su vez, se exigió acatar los viáticos de faena para las plantas faenadoras y de frigorífico de Osorno y Ñuble, junto con abordar problemas similares presentes en otras regiones. También se pidió la implementación de la “Política de las Personas” sin condicionarla a la disponibilidad presupuestaria, planteando la urgencia de atender los factores que inciden en enfermedades profesionales.

El petitorio incluye, además, cumplir compromisos regionales pendientes, los que no requerirían de recursos para ser ejecutados, según lo planteado por la gremial. Además, se alertó sobre la situación de la infraestructura crítica en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos de San Antonio, Valparaíso, Talcahuano y Arica.

José González, presidente de la Asfusag, señaló al sitio que “una de las cosas que gatilla este paro es que la ministra de Agricultura tomó la decisión de destituir al director nacional y a parte de su equipo de trabajo, los que fueron parte de la mala administración que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo atrás. Entonces, en conjunto con eso, acá se adquirieron compromisos que debían quedar cumplidos al 30 de septiembre y, al 10 de octubre, la verdad de las cosas es que no hay ninguna respuesta”.

“En un comienzo, la movilización contempla paralizar todo lo relacionado con las exportaciones, incluyendo puertos, plantas faenadoras y frigoríficos. De ahí se irá avanzando, dependiendo de las respuestas que tengamos de las autoridades. Claramente nosotros estamos abiertos al diálogo, a la conversación, pero la paciencia se agota cuando se lleva meses esperando”, complementó.

González enfatizó que uno de los principales objetivos de la movilización es lograr que la Dipres escuche las demandas del gremio. Según explicó, es fundamental que aquella entidad comprenda que el SAG, con el presupuesto que maneja, no está en condiciones de cumplir sus funciones.

“Si bien, no nos corresponde ver esa parte a nosotros los gremios, sí nos corresponde ver que hay funcionarios que llevan entre 10 y 15 años sin que se les suba el sueldo, que están en los mismos grados. Eso es un tema impresentable. La verdad de las cosas es que si logramos sentarnos a firmar un nuevo protocolo de acuerdo, nosotros estaríamos dispuestos a bajar la movilización”, concluyó.

Este domingo 12, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, aseguró que las labores del SAG se mantendrán operativas y que ya se estableció una instancia de diálogo con los trabajadores. “Hemos logrado acordar con ellos una mesa de trabajo que vamos a constituir el mismo día martes”, señaló la secretaria de Estado, al referirse al paro anunciado por la Asociación de Funcionarios del SAG.

Respecto a los posibles efectos del paro en las operaciones del SAG, la ministra descartó que haya una interrupción de los servicios. “En la conversación que tuvimos, y esperamos que así sea, es que va a ser más bien de pancartas, ruido, en el fondo un llamado de alerta respecto de la situación que quieren abordar más que de brazos caídos”, afirmó.

