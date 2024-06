Adulto mayor fue baleado por delincuentes en Maipú: mismos antisociales fueron apuñalados tras intentar asaltar otro domicilio

Un hombre de 66 años resultó herido con un impacto balístico durante un robo a su domicilio en Manuel Blanco Encalada, en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes mientras el adulto mayor se encontraba en su hogar. Fue en ese momento que los delincuentes accedieron a la propiedad tras mover el portón y destruir una de las puertas del inmueble.

Al comprobar el dueño de casa que en su domicilio había personas extrañas se encerró en un dormitorio, sin embargo, uno de los delincuentes disparó a la chapa de la puerta, hiriéndolo en una mano.

Según el relato del hijo de la víctima, “vieron que podían mover el portón, lo levantaron e ingresaron. Luego fueron a la puerta de la cocina, una puerta súper firme, y todavía no entiendo cómo la hicieron pedazos. Luego llegaron a su dormitorio y es ahí donde él no quería salir. Se encerró en su dormitorio".

El coronel de Carabineros Gonzalo Urbina detalló que los delincuentes escaparon con “dinero en efectivo y diversas especies”, mientras que el afectado se encuentra fuera de riego vital.

Los antisociales que participaron en el asalto, también intentaron robar otro domicilio en el pasaje Italia de la misma comuna, de acuerdo con la versión entregada por Carabineros.

Según los antecedentes aportados, al menos tres antisociales aprovecharon que una familia iba saliendo a dejar a sus hijos al colegio para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, intimidaron a un adolescente de 17 años.

El padre, al ver que su hijo era amenazado por los individuos, corrió a la cocina y con un cuchillo hirió a dos delincuentes.

"Nos gritaban que entreguemos la plata, las joyas y yo no tengo joyas y tampoco plata y empezaron a golpear a mi marido, sentí tres disparos. A mi marido le pegaron tanto y yo tengo una caja fuerte que no tiene plata y le dije que ahí estaban mis joyas y mi plata, pero no lo maten por favor. A mi hijo le pusieron la pistola en la cabeza", relató la mujer.

