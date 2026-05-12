Adulta mayor perdió la vida tras recibir disparo en medio de altercado en La Cisterna

Una adulta mayor falleció tras recibir un disparo en medio de un altercado ocurrido en la comuna de La Cisterna, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 07:00 horas en la calle Jorge Cáceres, cuando llegaron cerca de cuatro personas y se produjo una discusión, que terminó en disparos.



Respecto a las diligencias, el subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que la persona fallecida corresponde a una mujer de cerca de 70 años. Sobre las causas clínicas del deceso, el oficial precisó que "a través del levantamiento de evidencia y la revisión del cuerpo, pudimos establecer que tenía un impacto balístico en la región torácica anterior".

Al profundizar en la dinámica del suceso, la autoridad policial explicó los hallazgos preliminares obtenidos mediante registros audiovisuales. "Por cámaras hemos visto que cuatro personas, dentro de las cuales estamos viendo si efectivamente estaba la víctima de este caso, habrían venido a este sector, específicamente al domicilio que queda en esta calle y ahí habría ocurrido un altercado, un intercambio de palabras con las residentes de este inmueble, por lo cual después se escuchan disparos, resultando la mujer lesionada con esta herida mortal en su región torácica", indicó el subprefecto Briones.

Siguiendo con su reporte, el detective enfatizó el estado actual de la indagatoria y el escape de los involucrados. En esta línea, reiteró que "todavía estamos levantando evidencia y también recogiendo los testimonios, pero, hasta el momento, lo que tenemos es a cuatro personas que llegan a un domicilio. Dentro de ese domicilio hay un altercado y dentro de ese altercado hay disparos y de esos disparos, uno de estos le llega a la víctima en la región torácica y las demás personas huyen".

Finalmente, el subprefecto puntualizó que las labores investigativas también se centran en los ocupantes de la vivienda donde se gestó el conflicto. "Dentro del domicilio salen algunas personas, que estamos tratando de individualizar, porque dentro de este inmueble hay varias personas que viven en este lugar", añadió.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA