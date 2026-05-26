Adopciones irregulares en Suecia: Juez de la Corte de Santiago y Cancillería revisan el avance de 151 causas

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, sostuvo una reunión con representantes de la Cancillería para abordar el avance de las investigaciones relacionadas con adopciones irregulares de ciudadanos chilenos por familias suecas.

En el encuentro participaron el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos Palau, y el embajador Rodrigo Olsen, quienes analizaron junto al magistrado el estado de los procesos judiciales en curso.

La reunión, realizada en el despacho del ministro Aguilar, tuvo como principal objetivo revisar el avance de las 151 causas vinculadas a niños y niñas chilenos adoptados por familias de Suecia.

Según se informó, actualmente existen 51 causas en tramitación, mientras que 84 permanecen con sobreseimiento temporal a la espera de nuevos antecedentes que permitan continuar las investigaciones. Además, hay 8 causas en etapa de revisión, 7 acumuladas a otros procesos y solo una con sobreseimiento definitivo.

Respecto del origen de las investigaciones, se detalló que 110 causas fueron iniciadas a requerimiento de las propias personas adoptadas, 27 por sus familias de origen, 11 de oficio por el tribunal y 3 a solicitud de terceros.

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