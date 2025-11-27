Adolescente muere atropellada por bus del Sistema RED que se dio a la fuga en La Granja

Una joven de 16 años perdió la vida la mañana de este jueves en la intersección de Santa Rosa con San Martín; Carabineros investiga el hecho, busca al conductor y realiza peritajes.
Una adolescente de 16 años murió atropellada la mañana de este jueves en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, por un chofer del Sistema RED que se dio a la fuga y que es intensamente buscado Carabineros.
El hecho se produjo a las 8:20horas de este jueves en la intersección de Santa Rosa con San Martín. La menor murió en el mismo lugar, hasta donde concurrió personal de Bomberos y de Carabineros para realizar los primeros peritajes.
En el lugar, el mayor Axel Höger señaló que "estamos haciendo las primeras diligencias y de forma preliminar habría sido un bus de la red Santiago el que habría provocado el lamentable fallecimiento de la menor, no obstante eso va a ser parte de las pericias investigativas".
Añadió que "el bus luego de efectuar al atropello se dio a la fuga, vamos a verificar a través de las cámaras si logramos dar con el bus y con el conductor".
La SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes y la Fiscalía Metropolitana Sur fue informada del hecho.
