Adolescente de 16 años muere baleado en Pudahuel y desconocidos lo abandonan en un centro asistencial de Lampa

Un adolescente de 16 años murió en el marco de un enfrenamiento a balazos en la comuna de Pudahuel. Luego, un grupo de desconocidos en vehículo lo dejó abandonado en el SAPU de Lampa, donde se constató su fallecimiento.

Personal del recinto asistencial dio aviso a Carabineros y se estableció que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche en el camino Renca-Lampa, detrás del Aeropuerto de Santiago, donde se encontró evidencia balística.

La investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el OS9 de Carabineros, que realizó peritajes en el SAPU de Lampa y en el sitio del suceso para determinar lo ocurrido.

En el lugar de los hechos, el fiscal ECOH Fernando García señaló que "lo que se baraja hasta el momento es que habría existido un enfrentamiento, aparentemente, por los hallazgos balísticos en el lugar".

Añadió que "todo es preliminar, evidentemente, sin descartar otras hipótesis respecto de cómo fue la dinámica de los hechos".

"Lo concreto hasta ahora es que se verificó el fallecimiento de este menor a raíz de un único impacto balístico como lo pudimos constatar en el SAPU de Lampa", agregó.

"Hay registro de que efectivamente quienes lo trasladan dejan a la víctima en el lugar y rápidamente se van del SAPU", cerró el fiscal García.

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